Образовательную программу для школьников организуют сотрудники Дома-музея имени Островского 

Программу для школьников «Пьеса Александра Островского „Гроза“ на русской сцене» проведут 15 сентября в Доме-музее автора.
— Мы задумали этот проект как помощь ученикам в освоении программы, связанной с известным русским драматургом. Программа, которую мы проведем, — это часть цикла «Читаем Островского». Ребята больше узнают об одном из главных произведений автора, «Грозе»: им покажут фрагменты из поставленных по этой пьесе спектаклей в разные годы XX века, — рассказали в культурном учреждении.
Встречу проведет Марина Федорова, сотрудница Дома-музея Александра Островского.
Мероприятие начнется в 13:00. Вход платный.