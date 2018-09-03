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Образовательную программу для школьников организуют сотрудники Дома-музея имени Островского
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Образовательную программу для школьников организуют сотрудники Дома-музея имени Островского 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 5 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Программу для школьников «Пьеса Александра Островского „Гроза“ на русской сцене» проведут 15 сентября в Доме-музее автора.
— Мы задумали этот проект как помощь ученикам в освоении программы, связанной с известным русским драматургом. Программа, которую мы проведем, — это часть цикла «Читаем Островского». Ребята больше узнают об одном из главных произведений автора, «Грозе»: им покажут фрагменты из поставленных по этой пьесе спектаклей в разные годы XX века, — рассказали в культурном учреждении.
Встречу проведет Марина Федорова, сотрудница Дома-музея Александра Островского.
Мероприятие начнется в 13:00. Вход платный.
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