В парке Горького показали шоу под «Лунную сонату» 

1 сентября в Москве на Пионерском пруду прошел концерт актрисы и композитора Маринки Николай-крыловой в рамках 90-летия парка Горького. Программа включала инсталляции-сценографии на фоне исполнения «Лунной сонаты».
Автор шоу живет в Амстердаме, специально приехав в столицу России для проведения мероприятия. Свой жанр она называет «мгновенная музыка», создаваемая прямо на месте. Она играла на сожжённом рояле, участвовала в концертах горлового
пения и перформансах с артистами японского современного танца буто.
«По вечерам Пионерский пруд — территория спокойствия и тишины, хотя он и находится между шумным Садовым кольцом и центральной частью парка. Специально для фестиваля мы создали инсталляцию-сказку о том, как пруд встретил луну», — рассказали организаторы концерта.
В постановке сцен приняли участие Таня Луданик и Катя Волкова, а художником по свету выступил обладатель «Золотой маски» Сергей Васильев. Как уже писал News.ru, МХТ имени Чехова обещает показать в предстоящем сезоне восемь новых спектаклей. Среди них постановка «Иуды Искариота» с Константином Хабенским в главной роли.
Сезон откроют спектакли «Человек из рыбы» (по пьесе современного драматурга Аси Волошиной) и «Дуэль» (по одноимённой повести Антона Чехова).
Также на сцене театра впервые появятся: «Сережа» Дмитрия Крымова, «Офелия боится воды» Марины Брусникиной, «XX век. Бал» Аллы Сигаловой, «Венецианский купец» Екатерины Половцевой.