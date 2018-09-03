В парке Горького показали шоу под «Лунную сонату»

1 сентября в Москве на Пионерском пруду прошел концерт актрисы и композитора Маринки Николай-крыловой в рамках 90-летия парка Горького. Программа включала инсталляции-сценографии на фоне исполнения «Лунной сонаты».

Автор шоу живет в Амстердаме, специально приехав в столицу России для проведения мероприятия. Свой жанр она называет «мгновенная музыка», создаваемая прямо на месте. Она играла на сожжённом рояле, участвовала в концертах горлового

пения и перформансах с артистами японского современного танца буто.

«По вечерам Пионерский пруд — территория спокойствия и тишины, хотя он и находится между шумным Садовым кольцом и центральной частью парка. Специально для фестиваля мы создали инсталляцию-сказку о том, как пруд встретил луну», — рассказали организаторы концерта.