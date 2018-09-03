Около 600 человек посетили культурный центр «Братеево» в Дни открытых дверей

Гостями Дней открытых дверей в культурном центре «Братеево», которые прошли 1 и 2 сентября, стали около 600 человек. Об этом редакции сообщили представители КЦ.

Праздничные дни состояли из множества мастер-классов и концертов. На них гости Дня открытых дверей могли ознакомиться с деятельностью творческих студий и мастерских, чтобы затем записаться на занятия. Участникам праздника было из чего выбрать, уроки проводили по рисованию песком, архитектуре, ментальной арифметике, роботехнике, йоге, вокалу, театральному искусству, живописи и многому другому.

Гости, которые пришли к самому началу праздника, получили особенные подарки — купоны на посещение развлекательного центра.

«Это удивительно, что столько людей пришло! На самом деле, мы не ожидали, переживали из-за переноса Дня знаний на 3 сентября. А тут такое количество! Все, что планировали, состоялось. Спектакль «Однажды в сказке» от театра «Виват» прошел на «ура», как и концерт наших вокалистов из студии «Созвездие», — рассказала редакции сотрудница культурного центра «Братеево» Александра Меланьина.

Фото: социальные сети КЦ «Братеево»