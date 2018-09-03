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В Курском драмтеатре представят спектакль «Тургенев. Сегодня!»
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В Курском драмтеатре представят спектакль «Тургенев. Сегодня!» 

Курские известия 4 часа назад
Фото: Курские известия
Культурный благотворительный проект «Тургенев. Сегодня!» создан с использованием гранта Президента РФ, при поддержке Министерства культуры РФ, благотворительных фондов «Мир и гармония» и «Культурные сезоны» в рамках проекта «Театральная Россия»
«Тургенев. Сегодня!» — это спектакль-посвящение Ивану Сергеевичу Тургеневу в канун его 200-летнего юбилея. Приношение из XXI века сделано силами всех искусств и жанров: тетра, кино, музыки, танца, вокала, живописи, видео-арта. Основная часть спектакля — ключевые эпизоды из жизни Тургенева, повлиявшие на его творчество и произведения. Спектакль основан на воспоминаниях, письмах и документах самого писателя, его семьи, друзей, коллег и современников.
Спектакль состоится 6 сентября в 19.00.
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