В Курском драмтеатре представят спектакль «Тургенев. Сегодня!»

Культурный благотворительный проект «Тургенев. Сегодня!» создан с использованием гранта Президента РФ, при поддержке Министерства культуры РФ , благотворительных фондов «Мир и гармония» и «Культурные сезоны» в рамках проекта «Театральная Россия»

«Тургенев. Сегодня!» — это спектакль-посвящение Ивану Сергеевичу Тургеневу в канун его 200-летнего юбилея. Приношение из XXI века сделано силами всех искусств и жанров: тетра, кино, музыки, танца, вокала, живописи, видео-арта. Основная часть спектакля — ключевые эпизоды из жизни Тургенева, повлиявшие на его творчество и произведения. Спектакль основан на воспоминаниях, письмах и документах самого писателя, его семьи, друзей, коллег и современников.

Спектакль состоится 6 сентября в 19.00.