В Москве пройдет фестиваль циркового искусства в стиле стимпанк 

С 6 по 9 сентября в Большом Московском цирке пройдет VI Всемирный фестиваль циркового искусства «ИДОЛ-2018». В Москве можно будет увидеть более 20 интересных цирковых номеров и аттракционов, большинство участников которых выступит в столице России впервые.
Программа циркового фестиваля «ИДОЛ-2018» будет состоять из трех частей: открытия (6 сентября), конкурсных номеров, которые оценят три независимых состава жюри 7 и 8 сентября, и финального гала-концерта (9 сентября).
В числе участников Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ-2018» заявлены артисты из Аргентины, Израиля, Германии, Испании, Франции, Китая, Монголии, Перу, КНДР, США, Чехии, Эфиопии, России. «ИДОЛ-2018» представит зрителям и членам международного жюри калейдоскоп достижений в области циркового искусства, прошедших кастинг отборочной комиссии фестиваля. «Каждый номер — это неповторимая история, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. И такие истории расскажут не только люди, но и животные: лошади, тигры, леопарды, собаки, попугаи и даже пеликаны», отмечается в пресс-релизе. Как сообщается, в этом году фестиваль будет особенным с точки зрения стиля, в котором найдет отражение направление научной фантастики — стимпанк.
Постоянный организатор фестиваля, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный будет ведущим в дуэте с телеведущей и певицей Юлией Ковальчук. В состав профессионального жюри войдут деятели культуры и цирковой индустрии, но оценивать номера будут и зрители, и специальное медиажюри. Среди членов жюри будут известные теле— и радиоведущие, продюсеры: Роман Емельянов (Генеральный директор «Европейской медиагруппы», генеральный продюсер «Нового Радио»), Тимур Батрутдинов (телеведущий), Алексей Пиманов (режиссер, продюсер), Алексей Вершинин (Главный продюсер Объединенной редакции московских СМИ «Москва Медиа» (телеканалы «Москва 24», «Москва. Доверие»), Кристина Асмус (актриса театра и кино).
От каждого жюри победители «ИДОЛА-2018» получат награды: «Золотой идол», «Золотой манеж» и «Золотой зрительный зал».
С составом участников и расписанием фестиваля «ИДОЛ-2018» можно ознакомиться на сайте Большого Московского цирка.
Справка «СП»:
Всемирный фестиваль циркового искусства «ИДОЛ» существует с 2013 года. Местом проведения фестиваля является арена самого крупного цирка в Европе — Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.
Новости по теме: Звезды цирка встретились на спектакле «Принцесса цирка»