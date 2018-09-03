В Москве пройдет фестиваль циркового искусства в стиле стимпанк

С 6 по 9 сентября в Большом Московском цирке пройдет VI Всемирный фестиваль циркового искусства «ИДОЛ-2018». В Москве можно будет увидеть более 20 интересных цирковых номеров и аттракционов, большинство участников которых выступит в столице России впервые.

Программа циркового фестиваля «ИДОЛ-2018» будет состоять из трех частей: открытия (6 сентября), конкурсных номеров, которые оценят три независимых состава жюри 7 и 8 сентября, и финального гала-концерта (9 сентября).

В числе участников Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ-2018» заявлены артисты из Аргентины, Израиля, Германии, Испании, Франции, Китая, Монголии, Перу, КНДР, США, Чехии, Эфиопии, России. «ИДОЛ-2018» представит зрителям и членам международного жюри калейдоскоп достижений в области циркового искусства, прошедших кастинг отборочной комиссии фестиваля. «Каждый номер — это неповторимая история, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. И такие истории расскажут не только люди, но и животные: лошади, тигры, леопарды, собаки, попугаи и даже пеликаны», отмечается в пресс-релизе. Как сообщается, в этом году фестиваль будет особенным с точки зрения стиля, в котором найдет отражение направление научной фантастики — стимпанк.

От каждого жюри победители «ИДОЛА-2018» получат награды: «Золотой идол», «Золотой манеж» и «Золотой зрительный зал».

С составом участников и расписанием фестиваля «ИДОЛ-2018» можно ознакомиться на сайте Большого Московского цирка.

Справка «СП»:

Всемирный фестиваль циркового искусства «ИДОЛ» существует с 2013 года. Местом проведения фестиваля является арена самого крупного цирка в Европе — Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

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