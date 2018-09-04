Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» стартует в Москве 6 сентября

На фестиваль было подано более четырехсот заявок со всего мира, однако отбор был жестким — организаторы выбрали для шоу двадцать четыре лучших номера.

Шестого сентября в Москве открывается шестой Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол». Лучшие артисты всех цирковых жанров покажут свое мастерство под куполом Большого Московского цирка. В преддверии циркового праздника организаторы фестиваля дали пресс-конференцию.

В этом году зрители и жюри фестиваля увидят шоу, выполненное в тематике классического старого русского цирка и украшенное элементами стимпанка — шестеренками, механизмами и трубами. Костюмы и антураж будут сочетать в себе разные мотивы, от ретро до футуризма.

На фестиваль «Идол» было подано более четырехсот заявок со всего мира, однако отбор был жестким — организаторы выбрали для шоу двадцать четыре лучших номера. В Большом Московском цирке выступят артисты из США, Германии, Франции, Испании, Китая, КНДР, Аргентины, Монголии, Перу, Израиля, России, Украины и других стран. Всего на фестиваль приедут представители тринадцати стран.

«Триндацать стран в этом году, двадцать четыре номера. Мы делаем все, чтобы приехали лучшие мастера циркового искусства во всех жанрах к нам в Россию, в Москву. Будет редкий по своему существованию номер, дрессура бегемотов. Народный артист России Тофик Ахундов — дрессировщик гиппопотамов номер один в мире. Артисты из Северной Кореи как всегда привезут суперномера, никогда не видел вживую, чтобы человек на высоте двенадцати метров исполнял сальто мортале без страховки на туго натянутом канате…», — поделился генеральный продюсер фестиваля Эдгард Запашный

Номера участников будут оценивать профессионалы цирковой индустрии и деятели культуры. Лучший артист получит престижную премию — «Золотой Идол». Кроме того, артистов будет оценивать медиажюри из представителей средств массовой информации и зрители, они определят, кто получит награды «Золотой Манеж» и «Золотой зрительный зал».