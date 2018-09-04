Ещё
Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» стартует в Москве 6 сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» стартует в Москве 6 сентября 

ТК «Звезда» + ещё 3 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На фестиваль было подано более четырехсот заявок со всего мира, однако отбор был жестким — организаторы выбрали для шоу двадцать четыре лучших номера.
Шестого сентября в Москве открывается шестой Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол». Лучшие артисты всех цирковых жанров покажут свое мастерство под куполом Большого Московского цирка. В преддверии циркового праздника организаторы фестиваля дали пресс-конференцию.
В этом году зрители и жюри фестиваля увидят шоу, выполненное в тематике классического старого русского цирка и украшенное элементами стимпанка — шестеренками, механизмами и трубами. Костюмы и антураж будут сочетать в себе разные мотивы, от ретро до футуризма.
На фестиваль «Идол» было подано более четырехсот заявок со всего мира, однако отбор был жестким — организаторы выбрали для шоу двадцать четыре лучших номера. В Большом Московском цирке выступят артисты из США, Германии, Франции, Испании, Китая, КНДР, Аргентины, Монголии, Перу, Израиля, России, Украины и других стран. Всего на фестиваль приедут представители тринадцати стран.
«Триндацать стран в этом году, двадцать четыре номера. Мы делаем все, чтобы приехали лучшие мастера циркового искусства во всех жанрах к нам в Россию, в Москву. Будет редкий по своему существованию номер, дрессура бегемотов. Народный артист России Тофик Ахундов — дрессировщик гиппопотамов номер один в мире. Артисты из Северной Кореи как всегда привезут суперномера, никогда не видел вживую, чтобы человек на высоте двенадцати метров исполнял сальто мортале без страховки на туго натянутом канате…», — поделился генеральный продюсер фестиваля Эдгард Запашный.
Номера участников будут оценивать профессионалы цирковой индустрии и деятели культуры. Лучший артист получит престижную премию — «Золотой Идол». Кроме того, артистов будет оценивать медиажюри из представителей средств массовой информации и зрители, они определят, кто получит награды «Золотой Манеж» и «Золотой зрительный зал».
ТК «Звезда»: последние новости
Фестиваль «Спасская башня» завершился под «Прощание славянки» и праздничный салют На Камчатке перед военнослужащими ТОФ выступили артисты Центрального Академического театра Российской Армии На месте крушения Ми-8 под Иркутском обнаружены тела трех человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко7
Чем заинтригует кино в сентябре
Мордюковой донесли о романе Тихонова с Дружининой
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»89
Удаленная сцена из триллера, объясняющая многое
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
10:18
Чем заинтригует кино в сентябре
Кино
03:13
Удаленная сцена из триллера, объясняющая многое
Кино
03:48
Ремейки, которых никто не ожидал
Кино
10:23
Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение