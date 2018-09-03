Хмельницкая пришла на театральный субботник в рваных брюках, а Стоцкая спрятала фигуру под безразмерным нарядом

3 сентября состоялся театральный субботник, организованный компанией «Московский Бродвей» в честь открытия театрального сезона в Москве.

Алена Хмельницкая, Местом проведения субботника был выбран театр МДМ. И неспроста — в этом году он празднует свое 30-летие. Анастасия Стоцкая Лариса Долина и другие звезды надели спецодежду, вооружились перчатками, метлами, ведрами и принялись наводить чистоту на территории МДМ.

После глобальной уборки все участники собрались на открытии галереи «Московский Бродвей», в которой собраны экспозиции бродвейских мюзиклов в Москве с участием российских артистов. В рамках открытия звезды расписались на своих портретах, а затем всех гостей ждал фуршет.

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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru