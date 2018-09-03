В «Доме ремесел» на ВДНХ провели инклюзивный фестиваль

В программу фестиваля вошли ряд мастер-классов, маркет и лекции. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

— На маркете гости смогли приобрести изделия участников мастерской «Особая керамика на ВДНХ», столярной мастерской «Артель блаженных», книги издательства «Самокат». Инклюзивный проект «ВзаимоДействие» показал спектакль «Елка в комнате». А в открытом лектории выступили сооснователь и главный тренер футбольной академии Алла Филина, создатель проекта про лайфхаки для путешествий Ася Репрева, журналист и попечитель фонда «Жизненный путь» Вера Шенгелия, — описали программу фестиваля в пресс-службе выставочного комплекса.

Участие в мастер-классах было платным, однако все собранные средства направили в благотворительный фонд «Жизненный путь». (ис)