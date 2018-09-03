На кастинге в театре «У моста» в труппу взяли 20 чёрных котов

На призыв откликнулись владельцы двадцати абсолютно черных котиков

В театре «У моста» сегодня прошел необычный кастинг. Здесь отбирали актеров на роль Малыша Томаса в спектакле «Лейтенант с Инишмора». Постановку с новым актером-котом покажут на Третьем международном театральном фестивале МакДонаха.

На призыв откликнулись владельцы двадцати абсолютно черных котиков. Они заполонили дворик театра. Всех претендентов по очереди вызывали в театр на сцену.

— Главное требование к актеру — черный цвет, — рассказала 59.ru помощник художественного руководителя Олеся Егорова . — Кроме того, котик должен быть коммуникабельным и не бояться яркого света, новых запахов, декораций, новых людей вокруг себя.

Хозяева носили котов на руках, разговаривали, гладили и целовали. Как признались владельцы, многих из них они взяли когда-то из приюта, а кто-то стал подарком на день рождения от друзей. На кастинге был даже 12-летний пожилой кот. Никто из претендентов на роль Томаса не волновался.

— Нам понравились все коты! — призналась Олеся. — Поэтому в труппу возьмем всех. Все котики блистательно проявили себя на сцене, правда, некоторые, хорошо справившись с ролью, испугались аплодисментов. Возможно, просто смутились.

Всем хозяевам котов подарили фирменные футболки театра и приглашения на спектакли. Сотрудники театра записали телефоны владельцев, чтобы приглашать их с питомцами на спектакль в разные дни. Кому-то даже придется ездить с театром на гастроли.

По сюжету пьесы, главный герой пьесы лейтенант Падрайк уволен из войск ИРА за жестокость, которую не могут выдержать даже его боевые соратники. Его боятся в родном поселке на острове Инишмор, его боится даже собственный отец. Трагедия с главным героем происходит из-за смерти любимого кота Томаса. Лейтенант думает, что его кот погиб, но тот неожиданно появляется в итоговой сцене. В спектакле кот должен просто выйти на сцену, подойти к еде и начать ее есть.

Два года назад роль Малыша Томаса исполнял кот Семен. Как-то во время гастролей он потерялся в Москве. О животном тогда написали в столичной прессе и сообщали в британской службе новостей BBC. Сейчас кот и его владельц уехали жить в другой город, и театру понадобился новый актер.

Фестиваль МакДонаха пройдет в 2018 году с 1 по 7 октября. Ранее мы рассказывали о том, какие театры на него приедут.