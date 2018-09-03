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В Петербурге в рамках «Золотой маски» покажут спектакль «Электротеатра Станиславский»
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В Петербурге в рамках «Золотой маски» покажут спектакль «Электротеатра Станиславский» 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
22 и 23 октября на Новой сцене Александринского театра в рамках премии «Золотая маска» покажут оперу «Проза» «Электротеатра Станиславский» композитора Владимира Раннева. Сюжет постановки основан на чеховской повести «Степь» и рассказом «Жених» Юрия Мамлеева, показывая одного героя в начале жизни и почти в финале. Обе части исполняются одновременно: для мамлеевского текста, написанного в 1980 году, выбрана современная форма комикса, который проецируется на экран.
Билеты на «Прозу» можно приобрести здесь. Помимо этого 1 ноября на сцене БДТ им. Товстоногова покажут спектакль «Последние дни» Российского академического молодежного театра (РАМТ). В основу сюжета легли «Медный всадник» Пушкина и «Убить змееныша» Бориса Акунина. В итоге получился текст о переломных исторических моментах. Простая и строгая сценография Станислава Бенедиктова подчеркивает обобщенность происходящего и ненадежность окружающего пространства. «Золотая маска» — российская национальная театральная премия и фестиваль, учрежденные в 1993 году. В прошлом году ее лауреатами стали Андрей Могучий, Данила Козловский и Виктория Терешкина.
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