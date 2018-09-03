Альбом проекта «Мои соседи» пополняется новыми лицами

Более тридцати выдающихся жителей Сокольников вошли в первый памятный альбом «Имена Восточного округа: „Мои соседи“ района Сокольники.

Активистам вручили печатные брошюры в торжественной обстановке в ходе встреч сотрудников управы с населением, спортивных соревнований. Также альбомы есть в библиотеках районов ВАО, где ознакомиться с ними могут все жители.

В числе выдающихся соседок Сокольников является Светлана Волошина-Андрийчук, актриса и режиссер. Она окончила Университет культуры и ВТУ им. Щукина, работала в Москонцерте и театре Спесивцева. Жителям хорошо знакомо творчество Светланы. Одной из недавних работ актрисы является моноспектакль „Любовь со взломом“, по мотивам одноименной пьесы Валерия Иванова-Таганского.

Проект постоянно пополняется новыми именами. Рассказать об интересных людях района можно в социальных сетях проекта „Мои соседи“ и в ДТМ „Сокольники“ (контактный телефон: +7 (499) 268-53-03).

Напомним, стенды проекта будут установлены на избирательных участках 9 сентября на территории района.

Фото: предоставлено библиотекой №76.