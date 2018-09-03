Джигарханян и Цымбалюк: от любви до тюрьмы?

Брак известного российского актера, Народного артиста СССР Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской не продержался и двух лет. Длительная история знакомства, начавшаяся еще в 1994 году, в начале года закончилась громким бракоразводным делом. «МИР 24» — о том, как сложилась и как рассыпалась история отношений двух артистов.

Поклонница

Цымбалюк-Романовская и Джигарханян познакомились в 1994 году, когда еще 15-летней девочкой Виталина подошла к именитому артисту за автографом во время гастролей в Киеве. Через шесть лет они вновь встретились в гримерке актера, где говорили о классической музыке, к которой оба испытывали симпатию.

Коллега

В 2008 году юная пианистка стала заведующей музыкальной частью в театре артиста, согласившись на его предложение. В этот период они значительно сблизились: после того, как Джигарханян перенес инсульт, Цымбалюк-Романовская длительное время заботилась об актере, в то время как его вторая супруга Татьяна Власова практически не появлялась в Москве. В 2015 году их брак, длившийся около 50 лет, был расторгнут, а Виталина заняла место генерального директора «Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна».

Армен Джигарханян сделал предложение руки и сердца Виталине Цымбалюк-Романовской в январе 2016 года, через месяц они поженились. Свадьба пары, разница в возрасте между которыми составила более, чем 40 лет, была под угрозой срыва: накануне жених попал в больницу. Тем не менее, в назначенный день актер сбежал от врачей и приехал в ЗАГС.

За спиной

Однако уже осенью 2017 года в СМИ стали появляться слухи о том, что актер скрывается от своей новой жены в больнице, обвиняя ее в воровстве. С аналогичными обвинениями в адрес пианистки выступила ее бывший адвокат Элина Мазур , которая утверждает, что Цымбалюк-Романовская обманным путем завладела средствами театра. По словам Мазур, бывшая супруга актера подделывала подписи под имущественными и финансовыми документами театра, в том числе — договора с несуществующими поставщиками.

Разрыв

Развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской состоялся 27 ноября 2017 года, однако процесс раздела имущества продолжается до сих пор. Известно, что против бывшей супруги артиста было возбуждено уголовное дело о хищении 80 миллионов рублей, а также о нарушении неприкосновенности частной жизни: в одном из рабочих кабинетов театра женщина установила скрытую камеру и передала в СМИ отснятый устройством видеоматериал.

В шаге от тюрьмы

Суд над Виталиной Цымбалюк-Романовской по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни состоится 4 сентября. 39-летней ответчице грозит до двух лет лишения свободы.

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