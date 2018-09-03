Саратовский театр кукол откроет сезон премьерой сказки Андерсена

Саратовский театр кукол «Теремок» откроет 82-й театральный сезон премьерой спектакля «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, сообщает пресс-служба театра. Первый показ состоится 22 сентября.

Спектакль поставит главный режиссер «Теремка» Геннадий Шугуров совместно с заслуженным художником Удмуртской республики Татьяной Стариковой.

«В 2018 году сказке Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» исполняется 180 лет. Впервые она была опубликована в 1838 году и с тех пор эта история о любви, мужестве и верности не устаревает, покоряя многие поколения читателей своим обаянием и волшебством. К этому произведению Андерсена саратовский театр кукол обращается впервые», — рассказали в театре.

Новая постановка рекомендована для зрителей старше шести лет и подходит для семейного просмотра. Спектакль можно увидеть 22 сентября, 18 октября и 20 октября.

Напомним, ранее об открытии сезона гала-концертом и премьерой оперы «Сусанин» объявил театр оперы и балета.