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Стильно, модно, молодежно: 62-летняя Лариса Долина экспериментирует с образом на театральном субботнике
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Стильно, модно, молодежно: 62-летняя Лариса Долина экспериментирует с образом на театральном субботнике 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Лариса Долина и другие звезды поучаствовали в посвященном театру мероприятии.
В этот понедельник, 3 сентября, в театре МДМ состоялось яркое мероприятие, в рамках которого взезды не только показали себя, но и помогли навести порядок, взявшись за метлы. На субботнике отметились Лариса Долина, Алена Хмельницкая, Анастасия Стоцкая и другие звезды, с чьими именами неразрывно связана история мюзиклов в России.
62-летняя Лариса Долина выглядела особенно ярко и жизнерадостно. Певица не устает экспериментировать с образом. Для этого мероприятия она выбрала комплект из молодежной футболки и весьма оригинальных брюк. Стройности фигуре артистки добавили кожаные босоножки на платформе.
Кульминацией мероприятия стало открытие галереи «Московский Бродвей» — экспозиции бродвейских мюзиклов, которые шли в Москве с участием российских артистов. Звездные гости расписались на своих портретах.
Фото: архивы пресс-служб
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