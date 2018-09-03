Стильно, модно, молодежно: 62-летняя Лариса Долина экспериментирует с образом на театральном субботнике

Лариса Долина и другие звезды поучаствовали в посвященном театру мероприятии.

В этот понедельник, 3 сентября, в театре МДМ состоялось яркое мероприятие, в рамках которого взезды не только показали себя, но и помогли навести порядок, взявшись за метлы. На субботнике отметились Лариса Долина, Алена Хмельницкая Анастасия Стоцкая и другие звезды, с чьими именами неразрывно связана история мюзиклов в России.

62-летняя Лариса Долина выглядела особенно ярко и жизнерадостно. Певица не устает экспериментировать с образом. Для этого мероприятия она выбрала комплект из молодежной футболки и весьма оригинальных брюк. Стройности фигуре артистки добавили кожаные босоножки на платформе.

Кульминацией мероприятия стало открытие галереи «Московский Бродвей» — экспозиции бродвейских мюзиклов, которые шли в Москве с участием российских артистов. Звездные гости расписались на своих портретах.

Фото: архивы пресс-служб