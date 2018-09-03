Дюжину кошек‐актеров театра «Котовасия» убили в Амурской области

После конфликта сотрудников благовещенского (Амурская область) шоу-театра «Котовасия» с подростками неизвестные убили 12 кошек, живших и выступавших в театре. Об это сообщил Asn24.ru.

В здании театра сейчас ведется ремонт, поэтому часть животных сотрудники разобрали по домам, а некоторых поселили в огороженном уличном вольере. 2 сентября педагоги «Котовасии» проводили набор на новый учебный год на улице.

Игравшие рядом в футбол подростки разбили мячом вазу с цветами, стоявшую на столе преподавателя студии. На замечание очень агрессивно и вызывающе отреагировала девушка. Ей и ее спутникам очень не понравилось, что сотрудники театра расположились на улице.

Ночью двери вольера были выломаны. Кошек, как предполагают работники студии, могла загрызть собака, которую туда кто-то запустил.

Хозяева убитых кошек пока не подали в полицию заявление о произошедшем.