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Дюжину кошек‐актеров театра «Котовасия» убили в Амурской области
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Дюжину кошек‐актеров театра «Котовасия» убили в Амурской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
После конфликта сотрудников благовещенского (Амурская область) шоу-театра «Котовасия» с подростками неизвестные убили 12 кошек, живших и выступавших в театре. Об это сообщил Asn24.ru.
В здании театра сейчас ведется ремонт, поэтому часть животных сотрудники разобрали по домам, а некоторых поселили в огороженном уличном вольере. 2 сентября педагоги «Котовасии» проводили набор на новый учебный год на улице.
Игравшие рядом в футбол подростки разбили мячом вазу с цветами, стоявшую на столе преподавателя студии. На замечание очень агрессивно и вызывающе отреагировала девушка. Ей и ее спутникам очень не понравилось, что сотрудники театра расположились на улице.
Ночью двери вольера были выломаны. Кошек, как предполагают работники студии, могла загрызть собака, которую туда кто-то запустил.
Хозяева убитых кошек пока не подали в полицию заявление о произошедшем.
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