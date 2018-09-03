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Сотрудники нефтегазового предприятия Самары получили награды в честь профессионального праздника
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Сотрудники нефтегазового предприятия Самары получили награды в честь профессионального праздника 

ТРК Губерния 34 минуты назад
Нефтяники «Самаранефтегаза» с размахом отметили свой профессиональный праздник. Сотрудники, ветераны и руководство компании собрались в театре оперы и балета, чтобы подвести итоги 2017 года и наградить лучших.
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