Сотрудники нефтегазового предприятия Самары получили награды в честь профессионального праздника

Нефтяники «Самаранефтегаза» с размахом отметили свой профессиональный праздник. Сотрудники, ветераны и руководство компании собрались в театре оперы и балета, чтобы подвести итоги 2017 года и наградить лучших.