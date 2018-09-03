Центр оперного пения Галины Вишневской открывает 17-й сезон

В первый день нового учебного года в Центре оперного пения Галины Вишневской собрался творческий коллектив в преддверии открытия 17-го учебного и театрально-концертного сезона. Художественный руководитель центра Ольга Ростропович рассказала о планах на новый сезон и методе воспитания оперного артиста от великой певицы.

Единственное в России учебное заведение и оперный театр под одной крышей — Центр оперного пения Галины Вишневской — растит для отечественной и мировой сцены оперных артистов. Основательница центра Галина Вишневская говорила: «Я — русская женщина, русская певица, и считаю своим долгом передать именно русским оперным певцам то, что я знаю, то, чему меня научили мои незабвенные учителя. Это моя земля, мой народ».

Елена Заремба, На сцене уютного зала уже установлены декорации оперы Пуччини «Богема», которой 20 сентября откроется новый сезон. Но сегодня на сцену поднялись не исполнители оперных партий, а ведущие педагоги, среди которых только звезды отечественной оперы — Маквала Касрашвили Татьяна Ерастова , Анатолий Лошак, а также художественный руководитель Центра Галины Вишневской Ольга Ростропович.

Ольга Мстиславовна рассказала о планах на новый сезон, отметив, что «не всякий оперный театр имеет такие обширные планы, как мы». Также худрук упомянула о предстоящем участии в VI Фестивале Мстислава Ростроповича в Оренбурге, о гастролях в Италии в рамках проекта «Русские сезоны» с операми «Царская невеста», «Иоланта», а также с концертом камерно-вокальной музыки на родине Верди в городе Буссето, о переговорах с немецкими театрами и о VII Международном конкурсе оперных артистов Галины Вишневской в июне 2019 в Москве.

В беседе с журналистами по окончании официальной части Ольга Ростропович отметила высокий уровень образования современной публики, что требует от оперного артиста совершенства исполнительского мастерства. На вопрос об изменениях в учебном процессе центра художественный руководитель отметила особое постоянство: «Тот уникальный метод воспитания оперного артиста, который создала Галина Павловна, с каждым годом оправдывает себя все больше и больше. Ведь в лучших оперных театрах Москвы половина солистов — это наши выпускники. Во всей России, да и во многих театрах звучат голоса оперных артистов, прошедших обучение в Центре оперного пения Галины Вишневской».