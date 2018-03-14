Мрачные сериалы с закрученным сюжетом

Мрачные сериалы с закрученным детективным сюжетом

Самый популярный скандинавский сериал «Мост» закончился. Если не верите, досмотрите последний эпизод до конца, там все сказано. Теперь внутри нас пустует место для классного атмосферного сериала с закрученным детективным сюжетом и харизматичными главными героями. Если не «Мост», то что? Российский «Мост»

Американский «Мост» Российский «Мост» — самая очевидная альтернатива датско-шведскому оригиналу, тем более что покажут нашу версию на канале « НТВ » уже в марте. Сюжетно первая серия повторяет «Мост» с Сагой Норен, но реалии при этом отечественные. Мост, конечно, тоже есть, только соединяет он Россию и Эстонию. Отсюда и выбор главных героев: над преступлением работают российский следователь ( Михаил Пореченков ) и эстонский детектив (литовка Ингеборга Дапкунайте ).

«Убийство на пляже» В американском ремейке мост соединяет США и Мексику, и ничего удивительного, что в деле замешаны наркомафия и беженцы. Детектива с американской стороны играет Диана Крюгер , со стороны Мексики расследование ведет мексиканец Демиан Бишир . То ли дело в том, что Крюгер слишком чувственна, чтобы играть аутичного следователя, то ли Мексика не слишком подходящее место для по-скандинавски неторопливого сюжета, но американская версия вышла не такой харизматичной, как оригинал. Но ведь есть еще и франко-британский вариант «Моста» — «Тоннель», с Клеманс Поэзи.

«Вершина озера» На берегу океана в городке Бродчерч находят тело местного мальчика. Расследование ведут приезжий нервный детектив Алекс Харди ( Дэвид Теннант ) и Элли Миллер ( Оливия Колман ), знающая всех жителей родного города как облупленных. Суровое обаяние сериала — в отлично подобранных актерах, впечатляющих видах и скелетах, которые шумно вываливаются из шкафов буквально всех домов уютного и сплоченного когда-то городка.

«Убийство» Сериал, снятый оскароносной Джейн Кэмпион на родине, в Новой Зеландии. Правда, в суровой Новой Зеландии, запечатленной в «Вершине озера», нет и доли уютного Средиземья Питера Джексона. Детектив Робин Гриффин ( Элизабет Мосс ) занимается расследованием дела двенадцатилетней Туи, которая, будучи на пятом месяце беременности, хотела утопиться. У Робин редкая специфика работы: она занимается преступлениями, связанными с сексуальным насилием. Во время первого сезона она не только медленно идет по следу, сталкиваясь с коррупцией, криминалом, ворохом грязных делишек и тайн, но и закрывает свои собственные гештальты.

Датско-шведско-норвежский сериал, который все любители скандинавского нуара уже хорошо знают. Детектив Сара Лунд, которая собралась уехать за женихом из Дании в Швецию, остается в родном участке, чтобы расследовать жестокое убийство юной девушки. За расследованием следит вся страна, и Сара вместе с детективом, который должен был заменить ее после отъезда, идут по запутанному пути, перебирая улики и подозреваемых. В мрачном Копенгагене Сара, словно гончая, фанатично преследует преступника, не замечая, как ее собственная жизнь разрушается и выходит из-под контроля. Американский ремейк «Убийства» ничем не хуже. «Крах»

«Пять» В ирландском Белфасте появился серийный убийца, проникающий в дома и жестоко и однообразно расправляющийся с жертвами. Детектив Стелла Гибсон ( Джиллиан Андерсон ), суровая дама из Лондона, пытается найти маньяка. Кто преступник, мы знаем с самого начала, но суть сериала в том, как этот «мужик в юбке», холодная, никогда не улыбающаяся Стелла проникает в голову серийного убийцы. Кто знает, может, у нее это получается, потому что они оба чем-то похожи.

Когда Марку было пять лет, его младший брат Джесси пропал в лесу. Прошло двадцать лет, и ДНК Джесси обнаруживают на месте преступления. Значит, брат Марка жив? Четверо друзей, гулявших в лесу в день исчезновения Джесси, встречаются и каждый по-своему переваривают эту ситуацию. «Счастливая долина»

Героиня «Счастливой долины» — сержант полиции Западного Йоркшира Кэтрин Кэйвуд, в жизни которой все непросто. Она немолодая разведенка, воспитывающая внука. Ее сестра наркоманка, ее дочь покончила жизнь самоубийством. Кэтрин, загибаясь от одиночества, держится разве что на своих несгибаемых принципах и на вере в силу закона. Она неидеальна, временами грубовата и может вспылить, но равнодушной и слабой ее точно назвать нельзя. В первом сезоне Кэтрин расследует преступление, придуманное дохляком-бухгалтером, но реализованное жестоким мафиози.