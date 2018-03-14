Ещё
Комедийный сериал прорекламирует курорты Кубани
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комедийный сериал прорекламирует курорты Кубани 

360tv.ru 14 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Новый комедийный сериал, который должен представить в лучшем свете широкой публике знаменитые курорты Краснодарского края, могут снять уже в ближайшее время. Об этом стало известно на встрече российских кинематографистов, депутатов Госдумы и представителей администраций ряда регионов на международной выставке «Интурмаркет‐2018», сообщил сайт «Кубанских новостей».
Проект станет одним из первых в России в ряду специальной региональной рекламы для развития туризма. Местные власти собираются создавать условия и подходящие площадки для съемочных групп, а также разрабатывать системы возврата расходов на производство фильмов.
На сегодняшний день уже достигнуты договоренности с продюсерским центром… и одним из федеральных телеканалов о съемках комедийно-лирического сериала на территории курортов Краснодарского края
— министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.
Сериал будет снят на средства частных инвесторов. Сюжет его пока остается тайной, как и название.
Летом 2017 года Россия и Китай договорились о создании совместного мультфильма на базе «Смешариков». Сериал получил название «Крош и Панда». Отмечается, что 52 эпизода выпустят через полтора года после подписания соглашения. Каждая серия будет длиться по 12 минут.
360tv.ru: последние новости
Поклонская позвала Учителя на молитву Назван самый продаваемый музыкант 2017 года Воробьев посетил Коломенский перинатальный центр
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»31
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни91
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение