Комедийный сериал прорекламирует курорты Кубани

Новый комедийный сериал, который должен представить в лучшем свете широкой публике знаменитые курорты Краснодарского края, могут снять уже в ближайшее время. Об этом стало известно на встрече российских кинематографистов, депутатов Госдумы и представителей администраций ряда регионов на международной выставке «Интурмаркет‐2018», сообщил сайт «Кубанских новостей».

На сегодняшний день уже достигнуты договоренности с продюсерским центром… и одним из федеральных телеканалов о съемках комедийно-лирического сериала на территории курортов Краснодарского края Проект станет одним из первых в России в ряду специальной региональной рекламы для развития туризма. Местные власти собираются создавать условия и подходящие площадки для съемочных групп, а также разрабатывать системы возврата расходов на производство фильмов.

— министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди

Сериал будет снят на средства частных инвесторов. Сюжет его пока остается тайной, как и название.

Летом 2017 года Россия и Китай договорились о создании совместного мультфильма на базе «Смешариков». Сериал получил название «Крош и Панда». Отмечается, что 52 эпизода выпустят через полтора года после подписания соглашения. Каждая серия будет длиться по 12 минут.