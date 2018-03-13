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Николь Кидман обманет муж в новом сериале HBO
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Николь Кидман обманет муж в новом сериале HBO 

Киноафиша 13 марта 2018
Фото: Киноафиша
Актриса Николь Кидман и сценарист Дэвид Э. Келли, которые в прошлом году приняли участие в успешном тв-проекте «Большая маленькая ложь», воссоединились для работы над новым мини-сериалом «The Undoing».
Николь Кидман сыграет Грейс Сакс, успешного семейного терапевта, счастливую жену и любящую мать долгожданного сына. Совсем скоро Грейс опубликует свою первую книгу о браке и отношениях, в которой утверждает, что дурные наклонности мужчины можно увидеть уже на первом свидании. Она призывает женщин быть внимательными, чтобы впоследствии не сожалеть о несчастном замужестве.
Но однажды в жизни Грейс наступает черная полоса — в ее дом приходят полицейские, муж бесследно исчезает и оказывается совсем не тем, за кого выдавал себя много лет. Главной героине предстоит воспользоваться собственными советами и построить для себя и сына новую безопасную жизнь.
Сериал будет снят по мотивам психологического триллера Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать».
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