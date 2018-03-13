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Сериал «Беверли-Хиллз 90210» ждет новый перезапуск
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Сериал «Беверли-Хиллз 90210» ждет новый перезапуск 

Киноафиша 13 марта 2018
Фото: Кадр из сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Создатели культового молодежного сериала «Беверли-Хиллз 90210» никак не могут смириться, что некогда популярное шоу постепенно предается забвению. Так, спустя пять лет после окончания «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение» канал CBS задумал возродить проект о жизни школьников и студентов из богатого пригорода Лос-Анджелеса.
Сообщается, что новый сериал находится на самой ранней стадии разработке. Но уже сейчас звезды оригинала Тори Спеллинг и Дженни Гарт подтвердили, что вернутся в предстоящий ребут.
«Беверли-Хиллз 90210» выходил на тв-экраны целых десять лет — с 1990 по 2000 год. В сериале поднимались реальные проблемы американской молодежи, которые, впрочем, были близки подросткам и студентам из разных стран: неразделенная первая любовь, предательство, насилие в семье, алкоголизм, ранняя беременность, самоубийство.
Главные герои в исполнении Дженни Гарт, Брайана Остина Грина, Джейсона Пристли, Йена Зиринга, Шэннен Доэрти, Люка Перри и Тори Спеллинг влюблялись, расставались, переживали трудности в семье и с друзьями. Огромный успех «Беверли-Хиллз 90210» вдохновил сценаристов на создание спин-оффов — «Мелроуз-Плейс», «Агентство моделей» и «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение».
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