Союзмультфильм снимет фантастический сериал

Союзмультфильм занялся работой над новым интересным проектом. В студии рассказали некоторые подробности и готовящемся фантастическом сериале "Наследнички".

Точкой отрыва для идеи стали известные картины двух держав "Полицейская академия" (США) и "Бронзовая птица" (СССР).

Герои будущего сериала будут обладать суперспособностями, обретенными от всем известных героев наших народных сказок.

Новое шоу планируется выполнить в формате 3D — это первая трехмерная работа Союзмультфильма.

В этом году в студии также ожидается завершение работы над полнометражным мультфильмом "Суворов", который снят в жанре гусарской баллады.