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Союзмультфильм снимет фантастический сериал
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Союзмультфильм снимет фантастический сериал 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Союзмультфильм
Союзмультфильм занялся работой над новым интересным проектом. В студии рассказали некоторые подробности и готовящемся фантастическом сериале "Наследнички".
Точкой отрыва для идеи стали известные картины двух держав "Полицейская академия" (США) и "Бронзовая птица" (СССР).
Герои будущего сериала будут обладать суперспособностями, обретенными от всем известных героев наших народных сказок.
Новое шоу планируется выполнить в формате 3D — это первая трехмерная работа Союзмультфильма.
В этом году в студии также ожидается завершение работы над полнометражным мультфильмом "Суворов", который снят в жанре гусарской баллады.
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