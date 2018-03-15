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Телекомпания FOX готова перезапустить «Баффи»
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Телекомпания FOX готова перезапустить «Баффи» 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Кадр из сериала "Баффи – истребительница вампиров"
Компания 20th Century Fox Television мечтает о перезапуске культового молодежного сериала 90-х "Баффи — истребительница вампиров". Однако такое решение может быть принято только в том случае, если будет получено согласие автора сериала Джосса Уидона.
"Баффи — истребительница вампиров", вероятно, самое старое шоу, которое мы хотели бы возродить. Это то, о чем мы часто говорим между собой. Джосс Уидон — один из величайших авторов, с которыми мы когда-либо работали. Когда Джосс решит, что пришло время, мы обязательно сделаем это. Перезагрузки на самом деле не являются важной частью нашего производства. Как правило, все начинается именно с инициативы создателей оригинальных шоу", — заявил глава FOX Гэри Ньюман.
Сериал "Баффи — истребительница вампиров", созданный по мотивам одноименного фильма 1992 года, рассказывал о девушке, наделенной даром видеть и убивать вампиров. Свою миссию ей приходится совмещать с жизнью обычной американской школьницы в провинциальном городке.
В семи сезонах главная героиня в исполнении Сары Мишель Геллар боролась со злом и взрослела. Много испытаний пришлось пережить и ее друзьям. Сериал поднимал самые острые молодежные темы, в том числе и вопросы однополой любви, и давно стал частью массовой телекультуры. Сериал вошел в список Пятидесяти величайших телешоу всех времен по версии TV Guide.
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