Что стало с участниками «Битвы экстрасенсов»

Что делают, как выглядят и как изменились участники «Битвы экстрасенсов»? Мы выяснили, чем занимаются самые яркие звезды одного из самых популярных телепроектов после того, как прославились на всю страну.

Мэрилин Керро

приписали роман с иностранцем . Некий Марк Александр Хансен из Норвегии, покрытый татуировками, опубликовал несколько фотографий с Мэрилин, после чего многие сразу подумали, что это начало новых отношений. Мужчина разведен и воспитывает маленькую дочь от первого брака. Сама Керро слухи не комментировала, а буквально спустя месяц объявила о своем интересном положении, показав округлившийся живот . «Теперь больше активности, свежего воздуха, природы и домашних питомцев. Мы растем и радуемся каждому дню», — написала в соцсетях экстрасенс. Эстонской ведьме Мэрилин Керро, расставшейся с коллегой по проекту Александром Шепсом , в начале года. Некий Марк Александр Хансен из Норвегии, покрытый татуировками, опубликовал несколько фотографий с Мэрилин, после чего многие сразу подумали, что это начало новых отношений. Мужчина разведен и воспитывает маленькую дочь от первого брака. Сама Керро слухи не комментировала, а буквально спустя месяц. «Теперь больше активности, свежего воздуха, природы и домашних питомцев. Мы растем и радуемся каждому дню», — написала в соцсетях экстрасенс.

Александр Шепс

Победитель четырнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс продолжает вести семинары, консультировать, пишет стихи, выпускает книги, создает амулеты и снимается в шоу «Экстрасены. Битва сильнейших». После расставания с Мэрилин Керро Александр опубликовал в Instagram несколько фото с симпатичной блондинкой, спровоцировав слухи о новом романе. Впрочем, в дальнейшем девушка перестала появляться в соцсетях экстрасенса, а слухи так и не подтвердились. В своем блоге Шепс пишет стихи о прошедшей любви и о том, что надо пытаться снова полюбить.

Виктория Райдос

Победительница шестнадцатого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос в начале марта родила мальчика в одной из клиник Санкт-Петербурга . Встречали счастливую маму из роддома супруг Василий и четырехлетняя дочь Варя. Виктория также участвует в съемках шоу «Экстрасены. Битва сильнейших», делает прогнозы семейной жизни и личных отношений знаменитостей и проводит семинары.

Свами Даши

ответил на вопросы читательниц Passion.ru . Со второй супругой Ириной Ногиной Свами Даши воспитывает двоих сыновей и дочь. Ирина является тренером по пилатесу и фитнесу, а также администратором экстрасенса. Победитель семнадцатого сезона шоу, мастер восточных практик из Санкт-Петербурга Свами Даши открыл центр медитации, проводит семинары, индивидуальные сессии, участвует в проекте «Экстрасены. Битва сильнейших» и пишет книги. После выхода своей дебютной книги «Перерождение. Бездуховная духовность» экстрасенс. Со второй супругой Ириной Ногиной Свами Даши воспитывает двоих сыновей и дочь. Ирина является тренером по пилатесу и фитнесу, а также администратором экстрасенса.

Джулия Ванг

Самая экстравагантная участница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг очень изменилась после проекта. Она отрезала волосы, перестала краситься и носить эффектную готичную одежду. Джулия вообще стала скорее похожа на мужчину, а сама заявила, что ее бессмертная мудрая душа свободна от стереотипов и гендерных ролей. Сейчас экстрасенс живет в Великобритании с мужчиной, имя которого предпочитает не называть, создает необычные парфюмы и особенных кукол, которые, по ее словам, принесут успех, счастье, благополучие и так далее — по желанию клиента.

Константин Гецати

В конце прошлого года победителем восемнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» стал Константин Гецати. Экстрасенс, заявляющий, что он постоянно живет с чувством одиночества, опровергает слухи о своих романах, уверяет, что пока не встретил свою единственную, и продолжает покорять женщин.

К примеру, так Константин поздравил всех женщин с 8 Марта: «Дорогие мои, любимые женщины! Мы, мужчины созданы для того, чтобы защищать и оберегать вас. Окружать любовью и заботой. Да, иногда мы забываем об этом, утопая в суете и проблемах, но все же любой настоящий мужчина живет ради вас и своей семьи. В этот день простите нас за наши слабости и получите от нас Любовь, просто потому, что вы женщины, просто потому, что вы есть! С праздником вас, дорогие дамы». Пост набрал в Instagram экстрасенса почти сто тысяч лайков. Записаться на консультацию к Гецати можно на его официальном сайте.

Николь Кузнецова

Финалистка шестнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова открыла собственный Центр Правильной Магии. «Моя школа обучает только Правильной Магии. В ней нет места колдунам, чернокнижникам и прочим служителям темных сил. Она не учит, как причинять людям вред. Она поможет раскрыть ваш потенциал и направить его на добрые цели. Моя школа не обещает сделать вас всемогущими. Но она обещает научить вас видеть то, что скрыто от глаз обычных людей. А значит, достигать того, что еще вчера было невозможно!» — обещает экстрасенс. Николь замужем за ведущим спортивных новостей на Первом канале Александром Садоковым, от которого у нее есть сын Степан. Супруги также растят сына Кузнецовой от прошлых отношений.

Влад Кадони

После участия в «Битве экстрасенсов» Влад Кадони прошел кастинг в скандальный проект «Дом-2» — и там пустился во все тяжкие. В реалити Влад крутил романы, собирал и рассказывал компроматы на участников, провоцировал скандалы, сделал операцию по увеличению мужского достоинства… В итоге Влад покинул проект, а вернулся уже в качестве его ведущего. На днях Кадони опубликовал в Instagram фото с так называемого лобного места (поляна, на которой в этом реалити устраивают разбор полетов и спасают отношения участников). На снимке он позирует рядом с бессменной ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой, а в подписи обещает, что «хорошее настроение не покинет больше нас». Экстрасенс заявляет, что участием в телепроектах развлекает себя, а не других. Пару лет назад Влад Кадони открыл бутик элитной парфюмерии, а недавно — салон красоты.

Дария Воскобоева

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева занимается восточной магией, проводит семинары, личные встречи, а также «Волшебные туры в Турцию». Последние, согласно описанию, включают в себя семинар, на котором учат исполнять свои желания, закрытую чайную церемонию и подарок от Дарии. Воскобоева растит сына Сашу и дочь Божену от экс-супругов. В одном из интервью экстрасенс рассказала, что развелась с мужем из-за участия в проекте, которым была слишком увлечена. Сейчас она влюблена, но имя избранника не называет.

Мехди Эбрагими Вафа

Победитель третьего сезона шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа сочиняет песни, пишет книги, рисует картины, оказывает психологическую помощь, дает консультации в качестве экстрасенса. Мехди открыл собственную галерею искусств «Жуковка Арт», в которой представлены персидские ковры и картины самого мага. Экстрасенc женат на женщине по имени Людмила, которая не является публичным человеком и занимается в основном домом и воспитанием детей.