Назван лучший в России комедийный сериал

Сериал «Ольга», главную роль в котором сыграла уроженка Екатеринбурга Яна Троянова , завоевал престижную награду. Ассоциация продюсеров кино и телевидения назвала его лучшим комедийным сериалом России.

Вручение премии прошло вчера вечером в Москве. «Ольга» боролась в своей номинации с сериалами «Ивановы-Ивановы» и «Отель "Элеон"».

«Только что сериал «Ольга» во второй раз стал лучшим комедийным сериалом по версии АПКиТ, а это вам не хухры-мухры там всякие, — написала Яна Троянова в своём Instagram. — Ну короче! Спасибо вам, зрители! За любовь спасибо!»

«Лучшим полнометражным художественным фильмом» стала спортивная драма «Движение вверх». Лучшим мини-сериалом назвали «Троцкий», лучшим телевизионным фильмом — «Беглец», лучшим телесериалом — «Молодежка», лучшим анимационным сериалом стал мультик «Маша и Медведь», а лучшей документальной драмой признали проект « Ким Филби . Тайная война».

Комедия «Ольга» вышла на экраны в 2016 году и сразу завоевала любовь зрителей. Яна Троянова играет там мать-одиночку — типичную русскую женщину, у которой есть двое детей, а ещё пьющий отец и сестра-оторва.