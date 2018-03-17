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Следствие ведут: сериал «При загадочных обстоятельствах»
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Следствие ведут: сериал «При загадочных обстоятельствах» 

Мир24 17 марта 2018
Фото: Кадр из сериала «При загадочных обстоятельствах»
На телеканале «МИР» стартует многосерийный фильм «При загадочных обстоятельствах». Сюжет картины основан на событиях, которые, по мнению авторов, когда-то происходили в советском Киеве, сообщает корреспондент «МИР 24» Михаил Пранович.
Подполковника Старого в увлекательном телефильме сыграл сам Валерий Золотухин. Ему и его подчиненным — следователю Сироте и Котику — приходится разбираться не с совсем криминальными, а мистическими делами, которые происходят в советском Киеве.
Исчезновения людей, товарных поездов, расхищение гробниц и даже появление мистического города «Москва-328-Х». Трудно в это поверить, но авторы утверждают, что сюжет основан на реальных событиях, которые происходили в СССР. До недавних пор они хранились в архивах КГБ и ГРУ под грифом «секретно».
Создатели фильма также подарили зрителю возможность познакомиться с методикой работы советской милиции.
Несмотря на всю мистику, суть всего жанра авторы сохранили. Как и в любом другом телефильме про нашу любимую милицию, каждый из сотрудников, кроме начальника, конечно, — отъявленный дурачок или просто бездельник. На протяжении всего фильма с героями приключается множество курьезов.
Сериал «При загадочных обстоятельствах» смотрите на телеканале «МИР» в субботу, в 16:15. Сразу восемь серий.
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