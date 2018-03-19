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Ватсон из «Шерлока» пожаловался на давление фанатов
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Ватсон из «Шерлока» пожаловался на давление фанатов 

Lenta.ru 19 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Британский актер Мартин Фриман признался, что съемки последнего сезона «Шерлока» дались ему тяжело из-за поклонников сериала. Его слова приводит Vanity Fair.
«Участие в этом телешоу — это как мини-версия The Beatles. Из-за повышенных ожиданий людей эта работа перестала приносить радость. Это уже не дело ради наслаждения, это похоже на "Тебе лучше ***** [черт возьми] это сделать, иначе ты окажешься ******** [ублюдком]"», — пожаловался Фриман.
Актер подчеркнул, что из-за успеха «Шерлока» после выхода первого сезона, было очень сложно поддерживать высокий уровень качества сериала в последующих частях. По его словам, огромные промежутки времени между выходом новых эпизодов были обусловлены завышенными ожиданиями фанатов.
Премьера «Шерлока» состоялась в 2010 году. Всего было снято четыре сезона и специальный выпуск. Фриман сыграл в сериале доктора Ватсона. Роль Шерлока Холмса исполнил актер Бенедикт Камбербэтч. В июне 2017-го один из авторов сериала Стивен Моффат объявил, что планирует снять продолжение «Шерлока».
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