Начался кастинг в массовку «Игры Престолов»

Кастинг в массовку «Игры Престолов»

Напоследок фанатов Игры Престолов ждёт приятный сюрприз. Восьмой сезон наконец поставит поставит точку в нашумевшей истории. Но главное — другое! Несмотря на то, что съёмки уже активно ведутся, актёрский состав готовится к расширению. Сейчас создатели сериала как раз проводят кастинг.

Один из новых персонажей— молодая мамочка не больше лет. У неё толком нет денег, поэтому, как выжить ребёнку и ей самой-её главная проблема. При поиске героини создали смотрят не только на внешность, профессиональные способности, но и умеет ли она импровизировать. Зачем это нужно, пока остается в секрете.

Для роли ребёнка молодой мамы ищут идентичных девочек-близнецов. О ребёнке мы услышим не раз, но увидим только лишь в одном эпизоде. Поэтому у близнецов будет всего четыре съёмочных дня.

Вот они, новые лица любимого сериала-Мама и её ребёнок, а точнее два. Но у создателей Игры Престолов нет жёстких критериев для будущих персонажей.

Какими они будут и где их можно найти, никто пока ответить не может. Поэтому это сюрприз не только для зрителей, но и для тех, кто по ту сторону экрана.