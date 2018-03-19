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Вышел тизер нового сериала с Бенедиктом Камбербэтчем
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Вышел тизер нового сериала с Бенедиктом Камбербэтчем 

Fancy Journal 19 марта 2018
Канал Showtime опубликовал отрывок из нового мини-сериала «Патрик Мелроуз», главную роль в котором исполняет лауреат премии «Эмми» Бенедикт Камбербэтч. Также стала известна дата выхода сериала — премьера первого эпизода состоится 12 мая 2018 года.
Сериал основан на серии полубиографических книг британского писателя Эдварда Ст. Обина. В центре сюжета — плейбой-аристократ Патрик Мелроуз (Бенедикт Камбербэтч).
Все детство он терпел жестокое отношение со стороны отца, пока мать предпочитала не вмешиваться. Подросший Патрик находит в себе силы пробраться в высший свет, но вместе с этим начинается его путь к саморазрушению.
В сериале также снимаются Хьюго Уивинг, сыгравший агента Смита в «Матрице», обладательница «Оскара» Дженнифер Джейсон Ли и Эллисон Уильямс («Прочь»). Исполнительными продюсерами проекта выступают Майкл Ричард Джексон и лауреат «Золотого глобуса» Рэйчел Хоровиц.
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