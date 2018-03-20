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Что шептал Нед Старк перед казнью
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Что шептал Нед Старк перед казнью 

Рамблер 20 марта 2018
Актер Шон Бин раскрыл самую старую загадку популярного сериала "Игра престолов". В предпоследней серии первого сезона персонаж Бина, стоя у плахи, что-то беззвучно шепчет, но разобрать слова невозможно. Эта тайна не давала покоя поклонникам сериала семь лет.
Что только ни предполагали фанаты! Одни считали, что он произнес "Валар моргулис", что на валирийском языке значит "Все люди должны умереть". Другие думали, что лорд Старк прошептал "Я cдержал обещание" (не раскрывать, кто настоящие родители Джона Сноу) или попрощался со своим младшим сыном Браном, который способен путешествовать в пространстве и времени. Кроме того, предполагалось даже, что герой шепчет заклинание, чтобы перенестись в другое тело и таким образом спастись.
На самом же деле, все оказалось гораздо прозаичнее:
«Это была молитва. Мне очень захотелось произнести именно молитву. Я просто представил, что сделал бы сам, если бы оказался в такой ситуации. Поэтому я прошептал молитву. Для себя»,  — рассказал актер.
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