Что шептал Нед Старк перед казнью

Актер Шон Бин раскрыл самую старую загадку популярного сериала "Игра престолов". В предпоследней серии первого сезона персонаж Бина, стоя у плахи, что-то беззвучно шепчет, но разобрать слова невозможно. Эта тайна не давала покоя поклонникам сериала семь лет.

Что только ни предполагали фанаты! Одни считали, что он произнес "Валар моргулис", что на валирийском языке значит "Все люди должны умереть". Другие думали, что лорд Старк прошептал "Я cдержал обещание" (не раскрывать, кто настоящие родители Джона Сноу ) или попрощался со своим младшим сыном Браном, который способен путешествовать в пространстве и времени. Кроме того, предполагалось даже, что герой шепчет заклинание, чтобы перенестись в другое тело и таким образом спастись.