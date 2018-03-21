Как сегодня выглядят герои любимых сериалов

«Санта-Барбара» Иден Кэпвелл — Мэрси Уолкер (56) Чем сейчас занимаются актрисы из сериала «Элен и ребята», как выглядит «Дикий ангел» Наталья Орейро и почему исчезла c экранов исполнительница роли Идэн Кэпвелл в сериале «Санта-Барбара» Мэрси Уолкер?

Санта-Барбара вышла в эфир 5 января 1993 году. Последнюю 2137-ю серию зрители увидели только через 10 лет. В нашей стране сериал стал самым длинным за все историю. В мировом рейтинге «Санта-Барбара» занимает лишь десятую строчку.

Мэрси начала карьеру в сериале «Все мои дети», над которым работала с 1983 по 1984-й год. В 1989 она прошла кастинг, получив роль Иден Кэпвелл в «Санта-Барбаре», которая стала самой значимой в карьере американской актрисы — в полнометражном кино миловидной зеленоглазой блондинке места не нашлось.

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Уолкер пять раз была замужем. С последним супругом — президентом филиала IBM Другом Смитом Мэрси счастлива по сей день (попытка номер пять оказалась удачной).

После Санта-Барбары Уолкер оставила карьеру актрисы и стала христианским пастором. Ее единственному сыну в этом году исполнится 30 лет. Он пошел по стопам материи и выбрал актерскую карьеру. Джулия Уэйнрайт Кэпвелл — Нэнси Ли Гран (60 лет)

Сегодня Нэнси Ли Гран успешно занимается политикой, благотворительностью, помогая больным раком, и продолжает актерскую карьеру. За время существования Санта-Барбары героиня Нэнси Джулия Уэйнрайт Кэпвелл «пережила» троих телевизионных Мэйсонов, сыгранных разными актерами (любовная линия Джулия-Мэйсон).

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В 1998-м году у Ли Гран родилась дочь Кэтрин Грэйс Ли Гран. С 1996 Нэнси параллельно снимается в сериале «Главный Госпиталь». Последняя актерская работа Ли Гран — съемка в сериале «Касл». София Кэпвелл — Джудит МакКоннелл (74 года)

Джулия ни разу не была замужем, но у нее есть двадцативосьмилетняя дочь, рожденная суррогатной матерью. В двадцать один она завоевала титул «Мисс Пенсильвания», а через год приняла участие в конкурсе «Мисс Америка».

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Келли Кэпвелл — Робин Райт (51 год) На экране МакКоннелл дебютировала в 1967-м. Несмотря на то, что актриса разменяла седьмой десяток, выглядит она великолепно! Джудит продолжает сниматься, а в 2007-м даже приняла участие в рекламной кампании IKEA.

Единственная представительница телевизионного семейства Кэпвеллов, которая снимается в полнометражном кино.

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«Династия» Алексис Кэррингтон Колби — Джоан Коллинз (84) Поговаривают, это стало возможным благодаря экс-супругу Шону Пенну , от которого Райт родила двоих детей. Одна из последних работ Робин — роль Антиопы в супергеройском филемь «Чудо женщина» и лейтенанта Джоши в картине «Бегущий по лезвию 2049».

«Династию» начали снимать в далеком 80-м. После выхода на экран сериал наделал много шума и побил все мыслимые и немыслимые рейтинги. За 9 сезонов он собрал множество наград, в том числе и «Золотой глобус» как лучшая «ТВ-драма».

Джоанн Коллинз появилась в «Династии» во втором сезоне, стартовавшем в 1981-м году и осталось там до последней серии. В сериале ей досталась роль гламурной светской львицы Алексис Колби, меняющей мужей. Персонаж Коллинз стал одним из самых значимых в истории, а сама актриса — одной из самых высокооплачиваемых в 80-х годах.

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В 1997-м году Джоанн был присвоен титул офицера ордена Британской империи за вклад в искусство и благотворительность.

Кристал Кэррингтон — Линда Эванс (75) Актриса была замужем пять раз. В 2002 году она снова отправилась под венец с театральным менеджером Перси Гибсоном. Супруг моложе Коллинз на 32 года. На вопросы, не смущает ли ее такая разница в возрасте, актриса предпочитает отшучиваться: «Если он умрет — значит, умрет.»

За роль Кристал Кэррингтон Линда была номинирована на премию «Золотой Глобус». Но ее актерская карьера началась задолго до этого. В 1965-м она сыграла в сериале «Большая долина» и полнометражной шпионской драме «Охотник».

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Саманта Джозефина Риз Кэррингтон — Хизер Локлир (56) После окончания съемок в «Династии» Линда прекратила заниматься актерской карьерой и открыла сеть фитнес-клубов. В 1997-м она ненадолго вернулась, сыграв в фильме «Династия: продолжение». В 2011 году выпустила книгу «Рецепты для жизни».

Актриса известна публике по ролям Саманты в «Династии» и Аманды Вудворд в «Мелроуз плейс». В начале нулевых Хизер решила попробовать свои силы в качестве продюсера, выпустив сериал «Международный аэропорт Лос-Анджелеса», в котором сыграла главную роль. Проект стал ее первым провалом и был закрыт после тринадцати эпизодов. В 2004-м Хизер отказалась от роли Сьюзен Майер в «Отчаянных домохозяйках, уступив место Тери Хэтчер

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Локлир встречалась с Томом Крузом , была замужем за барабанщиком Mötley Crüe Томми Ли , гитаристом Bon Jovi Ричи Самборой, в браке с которым у нее родилась дочь Ава.

В 2008-м в прессу просочилась информация, что актриса пыталась покончить жизнь самоубийством, после чего легла в психиатрическую клинику. Врачи диагностировали у нее глубокую депрессию.

Одна из последних работ — роль Барбары в картине „Очень страшное кино 5“. В 56 Хизер выглядит отлично! Актриса утверждает: секрет ее молодости — солнцезащитный крем, тренировки три раза в неделю и сбалансированное питание. Фэллон Кэрринтгтон — Памела Сью Мартин (65)

В „Династию“ Памела попала, будучи популярной актрисой. Начав с карьеры модели, в 1972-м была приглашена сыграть в фильме „Приключения „Посейдона““. Сью Мартин покинула „Династию“ в четвертом сезоне, но продолжила сниматься в сериалах.

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Аманда Бедфорд Кэррингтон — Кэтрин Оксенберг (56) Она три раза была замужем. Воспитывает сына от последнего брака. Актриса покинула телеэкран в 90-х и начала вести активную общественную жизнь. Принимает участие в организации акций по защите прав животных, поддерживает движения против СПИДа.

В сериале Кэтрин досталась роль дочери Блейка Кэррингтона. Светловолосая девочка с бездонными глазами — такой она запомнилась зрителям. В Кэтрин течет королевская кровь — ее мать, принцесса Югославии, троюродная сестра принца Чарльза . Родственные связи в королевских кругах не означают, что в Голливуде тебя ждут с распростертыми объятиями — на роль в „Династии“ Кэтрин прошла все пять этапов кастинга.

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»Элен и ребята» Элен — Элен Ролле (51) Старшая дочь Кэтрин появилась на свет в 1991-м году. В 1998-м актриса вышла замуж за актера Каспера Ван Дьена . В 2015-м пара подала на развод. В браке у супругов родились две девочки — Аманда Майя Ван Дьен и Селест Альма Ван Дьен.

Элен Ролле утвердили на роль в сериале, когда ей было уже 26. После закрытия оригинального проекта в 1994 году актриса отказалась играть в продолжении и решила посвятить себя музыке. В конце 90-х Ролле выпустила несколько альбомов, не ставших популярными. Тем не менее Элен не бросила заниматься музыкой и продолжает записываться.

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Актриса не замужем. В 2013-м году она усыновила близнецов из Эфиопии и сейчас активно занимается их воспитанием. Лали Поли — Лали Меньян (50)

До «Элен и ребята» Лали работала моделью. Съемки в сериале стали для нее успешным телевизионным дебютом. После проекта Меньян продолжила сниматься в рекламе, стала соведущей Патрика Пюидеба в утренней программе на канале IDF1 Matin, сыграла в сериале «Пылающая бухта» и даже вышла на театральную сцену в постановке «Дамы с камелиями».

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Сегодня Лали воспитывает двух сыновей от разных браков и продолжает строить карьеру на телевидении. Бенедикт — Лора Гибер (50)

Лора сыграла в сериале Бенедикт. В сериал девушка попала случайно — до проекта она работала декоратором-постановщиком. Однако медийность пришлась Гибер не по душе — сыграв «звездную» роль, Лора ушла с телевидения и стала заниматься любимым делом — рисованием.

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Сейчас она преуспевающий художник. Гибер счастлива в браке и воспитывает двух дочерей. Джоанна — Рошель Редфилд (55)

После «Элен и ребята» Рошель, сыгравшая сумасбродную американку Джоанну, проснулась знаменитой. Актриса ушла из сериала после третьего сезона, объяснив это тем, что устала быть заложницей одной роли.

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Через несколько лет она снова вернулась на телевидение в качестве ведущей. Параллельно Рошель снимается в короткометражных фильмах и воспитывает четверых детей: дочь Остин, сыновей Кэмерона, Айзека и Логана. Кати — Кати Андриё (48)

Актриса Кати Андриё после звездной роли решила сменить профессию и стала сниматься для рекламных роликов и глянцевых журналов. Через несколько лет после проекта Кати вышла замуж за своего «сериального» бойфренда Давида Пру (Этьен). В браке у них родилось двое детей — мальчик и девочка. К сожалению, союз распался.

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«Клон» Жади — Джованна Антонелли (42) Сегодня Андриё состоит во втором официальном браке с французским адвокатом.

Своенравную Жади Антонелли сыграла в 25. До этого она уже снималась в сериалах («Тропиканка», «Лето нашей тайны», «Семейные узы»). Именно «Клон» принес ей всемирную популярность — теленовелла была показана в 30-ти странах мира.

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До сериала актриса была замужем два раза. На съемках «Клона» она закрутила роман с исполнителем главной роли Мурило Бенисио. Через несколько лет у пары родился сын. После этого чета объявила о расставании.

Маиза — Даниэла Эскобар (49) Сегодня спутник актрисы — режиссер Алессандро Ногейра. Пара воспитывает двух дочерей. Джованна продолжает сниматься в сериалах и художественных фильмах.

Роль коварной и очень несчастной Маизы — первая большая работа тогда еще начинающей актрисы Даниэлы Эскобар.

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После «Клона» ее стали приглашать в другие проекты. Своей лучшей работой Эскобар считает роль еврейской девушки Беллы в сериале «Бразильская акварель».

Даниэла дважды была замужем и воспитывает сына от первого брака с режиссером Жайме Монжардимом. В свободное от съемок время актриса занимается танцами и фотографией. Хадиджа — Карла Диас (27)

Отправной точкой в карьере Диас стала роль избалованной дочери Жади — Хадиджи. Она сделала 10-ти летнюю девочку знаменитой на весь мир.

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Сегодня Карле 26. Она продолжает сниматься и играет в театре. Диас 5 раз побеждала в номинации «Лучшая молодая актриса». В 2009 году она подписала контракт с Rede Record, войдя в состав трилогии «Мутанты» и получив одну из главных ролей — таинственной Марсии. Латифа — Летисия Сабателла (47)

В 21 год Летисия Сабателла бросила университет и решила покорять телевизионный «Олимп». «Звездная» роль Латифы ей досталась в 30.

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До этого она успела выйти замуж и родить дочь Клару. Через два года после выхода «Клона» на экран Летисия развелась с мужем, сыграла в сериале «Дороги Индии» и попробовала себя в качестве певицы.

Самира — Стефани Бриту (30) Сегодня на счету Сабателлы более 30-ти ролей. Она снимается, ведет здоровый образ жизни и все свободное время посвящает духовному развитию: занимается йогой, читает Коран и посещает храмы.

Миловидная Стефани, сыгравшая в сериале Самиру — дочь Латифы, отказывающуюся носить платок, выросла настоящей красавицей.

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В 2007 году Бриту вышла замуж за нападающего «Челси» Алешандре Пато. Через год пара распалась.

Сегодня Бриту встречается с 23-летним Игорем Рашковским, снимается в рекламе и пробует себя в роли телеведущей. Мел — Дебора Фалабелла (39)

В сериале 21-летней Деборе досталась роль наркоманки Мел. После «Клона» Фалабелла продолжила сниматься — ее стали приглашать на драматические роли.

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«Семейные узы» Элена — Вера Фишер (66) В 2005 году Дебора вышла замуж за певца Чака Иполите. В 2009 у пары родилась дочь, а в 2010 они расстались. В этом же году Фалабелла встретилась на съемках сериала «Проспект Бразилии» со своим «отцом» по «Клону» Мурило Бенисио. У них завязался роман, который длится и по сей день, — пара живет в гражданском браке.

Много лет назад Фишер начала карьеру модели, но быстро сменила дефиле по подиуму на съемки в фильмах. В 1988 году она родила сына и окончательно ушла из модельного бизнеса.

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«Богатые тоже плачут» Марианна Вильяреаль — Вероника Кастро (65) С начала 90-х актриса сыграла 15 главных ролей. Она до сих пор появляется на телеэкране и кинофестивалях. Правда, все реже и реже.

Кастро — одна из самых популярных актрис, снимавшихся в мексиканских сериалах в конце 80-х. Самая звездная роль — служанки Марианны в «мыльной» опере «Богатые тоже плачут».

У себя на родине Кастро известна не только как актриса, но и как телеведущая, исполнительница (саундтрек в сериале «Дикая роза» исполняет именно она). Вероника до сих пор продолжает заниматься любимым делом.

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Личная жизнь у любимицы миллионов не сложилась — актриса ни разу не была замужем, хотя имеет двух сыновей. К сожалению, со старшим Кастро не общается, и даже о рождении внучки звезда узнала из прессы. «Во имя любви» Бранка — Сузана Виейра (75)

На счету Сузаны более 50 ролей, и это не предел — она продолжает работать. В детстве звезда бразильских сериалов мечтала стать балериной, и это тот самый случай, когда можно порадоваться, что она не осуществилась.

«Дикий ангел» Милагрос — Наталия Орейро (40) Виейра трижды была замужем. От первого брака у актрисы взрослый сын. Она регулярно появляется на местных телеканалах и съемочных площадках.

В сериале «Дикий Ангел» Наталия сыграла воспитанницу церковного прихода Милагрос, закрутившую роман с сыном хозяев Иво. Карьеры актрисы Наталии оказалось мало, и она запела, да еще как! В 1999 году Орейро выпускает сольный альбом, проданный почти двухмиллионным тиражом.

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