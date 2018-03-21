В США хотят снять сериал о Чернобыле

Сегодня стало известно, что актриса, известная по фильмам «Анна Каренина», «Эверест», присоединилась к команде, работающей над сериалом "Чернобыль" об аварии на атомной электростанции.

Компанию Эмили Уотсон составит Стеллан Скарсгорд, которого можно увидеть в фильмах «Нимфоманка», «Тор».

Мини-сериал о советской трагедии стал совместным проектом HBO и Sky. Всего запланировано пять серий.

Ранее Стеллан Скарсгорд снимался вместе с Эмили Уотсон. Это было в 1996 году. Кстати, тогда фильм с их участием — "Рассекая волны", выиграл "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале в1996 году.

Дата премьеры пока не называется.