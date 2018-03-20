Ещё
Звездам «Очень странных дел» повысят гонорары
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звездам «Очень странных дел» повысят гонорары 

Газета.Ru 20 марта 2018
Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"
Звездам сериала "Очень странные дела" повысили гонорары в преддверии третьего сезона, сообщает Variety.
По имеющимся данным, и дети-актеры, и взрослые артисты будут получать "шестизначные" суммы за серию.
Как утверждается, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо и Калеб МакЛафлин заработают более $150 тыс. за эпизод, а главная звезда "Очень странных дел", актриса Милли Бобби Браун якобы станет получать больше, чем трое ее партнеров по проекту.
В первых двух сезонах всей четверке, предположительно, платили по $30 тыс. за серию.
Два ключевых взрослых актера — Вайнона Райдер и Дэвид Харбор — будут получать более $200 тыс. за эпизод.
Газета.Ru: последние новости
Звезда "Шерлока" больше не получает удовольствия от сериала По рассказу Стивена Кинга "Детки в клетке" снимут фильм Ширвиндт прокомментировал "дело Серебренникова"
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»31
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни91
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение