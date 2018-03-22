Как снимался сериал «Золотая орда»

WomanHit.ru изучил закулисную сторону съемок картины и выслушал впечатления ее создателей и исполнителей главных ролей.

Создатели сериала не скрывали, что поставили перед собой задачу снять фильм, который по масштабам воплощения не уступит лучшим мировым образцам последних лет.

Только кастинг шел около пяти месяцев, и, чтобы отобрать сто пятьдесят исполнителей ролей, было отсмотрено более двух тысяч человек. Причем пробы проходили не только на территории России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, но и в далеких землях Китая и Японии.

Так, в Стране восходящего солнца режиссер фильма Тимур Алпатов посмотрел больше двадцати японцев. Правда, в итоге никто из них не был утвержден на роль.

«Фактурно это было интересно, — признался Тимур Алпатов. — Но потом было решено отказаться от этой задумки из-за разницы менталитетов, языков — ведь все это пришлось бы переозвучивать».

Сами съемки проходили в Москве и Подмосковье, в павильонах и на натуре. Недалеко от Ярославского шоссе в лесу возвели декорации — настоящий деревянный город Владимир XIII века в десять тысяч «квадратов». Тут было все: настоящий лесной пруд, княжеский терем и храм, какие были в те времена, избы и бани, сараи и сторожевые вышки. В крымском Белогорске и Карадагском природном заповеднике разместили ставку великого хана.

К подбору костюмов отношение было не менее скрупулезное. Всего для проекта сшили и арендовали более двух тысяч исторических нарядов.

Из них десять исторических костюмов «Мосфильма», которые снимал еще в своих сказках «Садко» 1952 года и «Руслан и Людмила» 1972 года режиссер Александр Птушко

Актриса Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль — Устиньи, рассказала, с каким трепетом шла работа над ее внешним видом: «Согласитесь, если женщины в кино некрасивые, то кому будет это интересно смотреть? В „Золотой Орде“ у нас все невероятно красивы. Мы с Машей Юреско, художником по костюмам, много обсуждали мои наряды и по цветам, и по сочетаниям. Вообще, костюмы на проекте удивительные, изощренные! То количество бусинок, которые художники пришивали своими руками, наверное, перевалит за десятки тысяч».

Холодное оружие и доспехи изготовил для фильма художник Сергей Микульский. У Сергея — уникальная коллекция мечей, копий, сабель, доспехов из стали, титана и бронзы, которая в России является основой при создании исторических фильмов, фэнтези и сказок. Сергей Пускепалис , сыгравший воеводу Ерему, вспоминает: «Роль требовала определенной подготовки, мой меч весил восемь килограммов, а кольчуга — около двадцати. Я впервые сел на лошадь, так что до съемок пришлось чуть-чуть подучиться. С конем мне „повезло“: его „одели“ в железо, в броню. Выглядело это очень эффектно, однако бедный конь еле-еле передвигался, а мне еще требовалось на нем что-то изображать».

Как всегда, мнения создателей картины, историков и телезрителей разделились. Продюсерам период расцвета Золотой Орды показался ярким, кинематографичным, поэтому он и был взят за основу. Однако они сознательно ушли от исторических фактов, до сих пор вызывающих много споров.

«За прошедшие века история переписывалась несчетное количество раз, описания событий давно превратились в легенды, а уж их интерпретация тем более, — говорит креативный продюсер Елена Денисевич. — Тем не менее при работе над сценарием мы ознакомились с огромным количеством справочной и исторической литературы, пообщались со многими консультантами. Нас больше волнуют художественные предположения о том, какие люди жили в это время, чем они отличались и чем были похожи на нас».

Режиссер фильма Тимур Алпатов при подготовке привлек трех исторических консультантов. «Все они говорили абсолютно разные вещи, — улыбается режиссер. — Каждый вел в свое русло. Каждый говорил, что монголы были такими, или, наоборот, такими. Как было на самом деле — не поймешь. Есть, например, версия, что ига не было, что монголы были лояльны, а русичи платили им деньги за определенные услуги. Или, например, откуда возникло представление, что монголы были грязные, необразованные дикари? Да, среди них были и такие, но в своем большинстве это были представители высшей расы, наследники культуры Китая — воспитанные, образованные люди, следящие за своим внешним видом. На четвертый месяц работы над материалом, читая разного рода литературу, слушая консультантов, я четко понял, что правды мы не найдем. Именно потому было решено не гнаться за историческими соответствиями и снимать историческое фэнтези, где все условно».