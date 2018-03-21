Как живут и чем занимаются ведущие «Орла и решки»

Андрей Бедняков Они путешествуют по миру, изучают новые маршруты и показывают, как можно устроить шикарную поездку с неограниченным бюджетом и как прожить на сто долларов в незнакомой стране. Благодаря этим телеведущим многим удалось облететь почти весь мир, не выходя из дома.

Жанна Бадоева Благодаря своей харизме, неугомонности, чувству юмора и бесстрашию Андрей Бедняков стал, пожалуй, самым ярким телеведущим проекта. Андрей женился на актрисе и телеведущей Анастасие Коротой, с которой они вместе появились в нескольких выпусках «Орла и решки». В сентябре дочери ребят Ксении исполнится три года. Бедняков продолжил вести проекты о путешествиях, последним из которых стало шоу «Проводник», где он в паре с известными личностями ходит по их родным городам. В прошлом году передача была переименована в «Бедняков+1».

Некоторых, возможно, порой раздражало экспрессивное поведение Жанны Бадоевой, которая радовалась как ребенок, кричала, пищала, танцевала и вообще отвлекала внимание от всего вокруг нее во время своих путешествий. Но многим она как раз и понравилась благодаря своей непосредственности и бьющей через край энергии. Когда Жанна неожиданно покинула «Орел и решку», то заявила, что больше не готова участвовать в проекте с былой страстью, а значит пора двигаться дальше.

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Теперь Бадоева ведет шоу «Битва салонов» и #ЖАННАПОЖЕНИ, а также занимается выпуском яркой и необычной, как и она сама, обуви под собственным именем.

Алан Бадоев Жанна Бадоева растит десятилетнюю дочь Лолиту от бывшего мужа и коллеги, режиссера Алана Бадоева . Семнадцатилетний сын экс-супругов Борис (от первого брака телеведущей) живет в Париже, где учится режиссуре. Сама Жанна переехала в Италию к новому супругу, итальянцу Василию Мельничину, работающему в сфере моды. По словам Бадоевой, они с нынешним, спокойным и не слишком эмоциональным супругом прекрасно дополняют друг друга.

Леся Никитюк Алан Бадоев снимает клипы для звезд украинского и российского шоу-бизнеса, получает награды и поддерживает сына Бориса, который тоже хочет стать режиссером. Борис часто появляется на съемочных площадках, где работает Бадоев. C экс-супругой Жанной Алан поддерживает очень теплые отношения. К примеру, недавно он так поздравил ее с днем рождения в Instagram: «Одна из самых главных Женщин на земле для меня. Подумать только, тебя любят миллионы людей, а ведь они знают всего лишь несколько граней тебя, а их и очень много. Ты такой тёплый и неспокойный океан в котором нестрашно даже маленькому кораблю. Ты человек, который всегда поможет найти попутный ветер. Щедра и добра, а главное готова на все, что бы развивать себя и людей, которых любишь. Люблю безумно и горжусь что соприкасаемся по жизни!»

Девушка с отличным чувстом юмора, ироничная, забавная и горячая Леся Никитюк участвует в юмористических шоу на украинском телевидении, появляется на обложках журналов и продолжает путешествовать. В прошлом году в СМИ появились сообщения о том, что телеведущая выходит замуж. Никитюк рассказала, что закрутила роман с собственным соседом, с которым они три года жили в соседних квартирах. В начале этого года Леся заявила, что обожает своего молодого человека, им очень интересно вместе, но слухи о свадьбе были преждевременными — пока жениться они не собираются. Коля Серга

Финалист украинской «Фабрики звезд», актер, музыкант и телеведущий Коля Серга вел вместе с Региной Тодоренко шоу «Орел и решка. На краю света». Николай принял решение уйти из проекта, так как у него совем не оставалось времени на свою музыкальную карьеру, на которой он в итоге решил сосредоточиться.

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Сейчас Серга выступает под незамысловатым псевдонимом The Kolya, записывает песни, выпускает клипы. Правда, долго жить без путешествий он все же не смог и начал вести курортный сезон «Орла и решки». Личную жизнь Николай предпочитает не комментировать, однако известно, что он встречается с моделью Лизой Мохорт. Регина Тодоренко

Антон Птушкин Регина Тодоренко — девушка амбициозная и разносторонняя. Незадолго до ухода из проекта она рассталась со своим молодым человеком, отношения с которым давно не приносили радости обоим, занялась музыкой, выпустила альбом Fire и начала играть в театре. В феврале этого года на телеканале «Пятница!» состоялась премьера нового шоу Тодоренко «Мейкаперы». Недавно Регина прошла интенсивный курс на факультете режиссуры в Нью-Йоркской киноакадемии… и нашла новую любовь. Телеведущая призналась, что совершенно потеряла голову от нового избранника и почувствовала, что готова к семейной жизни. По слухам, покорить сердце Регины удалось Владу Топалову , с которым она познакомилась во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард».

Новыми эффектными и забавными ведущими проекта «Орел и решка. Перезагрузка» стали Антон Птушкин и Анастасия Ивлеева , которые путешествуют по миру в образах ботаника в очках и секс-бомбы с умопомрачительным декольте и ярко-красной помадой. Антон — видеоблогер, фотограф, музыкант, диджей и шоумен. Он вел передачи на радио, был программным директором Lounge FM и руководил несколькими радиостанциями. Антон Птушкин пришел на кастинг тревел-шоу «Орел и решка» еще в 2015 году, но организаторы сначала предложили ему место сценариста проекта «Опасные гастроли», а спустя пару лет наконец сделали его тедеведущим.

Анастасия Ивлеева