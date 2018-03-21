Участница шоу съела сахарную вату за три секунды

В эфире телешоу "Я победитель" китайского канала Zhejiang TV решили устроить забавное соревнование по поеданию сахарной ваты. Мужчина объявил, что легко справится с этим заданием и легко победит свою напарницу.

Но на деле миниатюрная девушка Ан Ки обошла своего соперника, умудрившись расправиться со сладким десертом ровно за три секунды.

Пока молодой человек пытался как можно быстрее откусывать сладкую субстанцию, девушка просто сняла ее с палочки и положила себе в рот.

Как пишет издание Daily Mail, Ан Ки поразила зрителей скоростью и аккуратностью, с которой ей удалось справиться с заданием, и в мгновение ока стала звездой.

Это забавное зрелище можно смотреть бесконечно. А еще смешнее оно выглядит в обратной прокрутке.