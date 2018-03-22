Заворотнюк поверила в мистику

Сегодня телеканал НТВ начинает показ мистического триллера "Проклятие спящих".

По сюжету, молодой бизнесмен (Евгений Стычкин), вдохновившись легендой о том, что в каждой картине заключена душа изображенного на ней человека, с помощью искусствоведа Агнессы (Анастасия Заворотнюк) и фотографа Кости ( Александр Соколовский ) решает собрать коллекцию полотен, на которых изображены спящие.

Но не он один поверил в легенду: художник (его играет Юрий Чурсин) мечтающий научиться заключать души в полотна, тоже начинает охоту на необычные картины.

И, вроде, ничего необычного… Если бы погоня за картинами не превратилась в череду загадочных смертей, так или иначе с ними связанных…

Распутать это странное дело берется следователь по особо важным делам Ирина (Анна Котова).

Как отмечает режиссер сериала, "Проклятие спящих" — это не просто детектив, а " фильм об искусстве как способе борьбы со смертью".

Добавим, что местом съемок сериала стали настоящие музеи и галереи, так что зрители увидят на экранах подлинные творения известных художников.