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Заворотнюк поверила в мистику
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Заворотнюк поверила в мистику 

Рамблер 22 марта 2018
Фото: Кадр из сериала "Проклятие спящих"
Сегодня телеканал НТВ начинает показ мистического триллера "Проклятие спящих".
Режиссером и сценаристом сериала стал Илья Куликов, а главные роли в нем сыграли Анастасия Заворотнюк, Евгений Стычкин, Юрий Чурсин, Анна Котова и другие.
По сюжету, молодой бизнесмен (Евгений Стычкин), вдохновившись легендой о том, что в каждой картине заключена душа изображенного на ней человека, с помощью искусствоведа Агнессы (Анастасия Заворотнюк) и фотографа Кости (Александр Соколовский) решает собрать коллекцию полотен, на которых изображены спящие.
Но не он один поверил в легенду: художник (его играет Юрий Чурсин) мечтающий научиться заключать души в полотна, тоже начинает охоту на необычные картины.
И, вроде, ничего необычного… Если бы погоня за картинами не превратилась в череду загадочных смертей, так или иначе с ними связанных…
Распутать это странное дело берется следователь по особо важным делам Ирина (Анна Котова).
Как отмечает режиссер сериала, "Проклятие спящих" — это не просто детектив, а " фильм об искусстве как способе борьбы со смертью".
Добавим, что местом съемок сериала стали настоящие музеи и галереи, так что зрители увидят на экранах подлинные творения известных художников.
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