Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни

Скандально известная участница шоу "Дом-2", а теперь и певица Ольга Бузова покоряет новые горизонты. Все, за что бы ни взялась девушка, приносит колоссальный доход и становится суперпопулярным. Отныне Ольга решила выйти за пределы Инстаграма и завела собственный канал на Ютубе.

Теперь каждый четверг на моем официальном канале будет выходить серия вашего нового и любимого сериала #Бузова#OlgaBuzovalive! Первый выпуск посвящён туру по Дальнему Востоку 🎤Обещаю эпизодов, также как и сезонов много 💋❤ Вся моя жизнь за кадром, и то, что не попало в сторис

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 22 Мар 2018 в 12:57 PDT Звезда планирует сделать выпуски регулярными, а свое шоу она называет сериалом OlgaBuzovaLive.

Ольга Бузова уже выпустила несколько книг, собственную линию одежды, она успела поработать ведущей, а теперь активно выступает с концертами по всей России. Чего ждать дальше? Амбиции этой девушки поистине безграничны.