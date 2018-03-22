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Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни
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Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни 

Рамблер 22 марта 2018
Фото: @buzova86
Скандально известная участница шоу "Дом-2", а теперь и певица Ольга Бузова покоряет новые горизонты. Все, за что бы ни взялась девушка, приносит колоссальный доход и становится суперпопулярным. Отныне Ольга решила выйти за пределы Инстаграма и завела собственный канал на Ютубе.
Теперь каждый четверг на моем официальном канале будет выходить серия вашего нового и любимого сериала #Бузова#OlgaBuzovalive! Первый выпуск посвящён туру по Дальнему Востоку 🎤Обещаю эпизодов, также как и сезонов много 💋❤ Вся моя жизнь за кадром, и то, что не попало в сторис
Звезда планирует сделать выпуски регулярными, а свое шоу она называет сериалом OlgaBuzovaLive.
Ольга Бузова уже выпустила несколько книг, собственную линию одежды, она успела поработать ведущей, а теперь активно выступает с концертами по всей России. Чего ждать дальше? Амбиции этой девушки поистине безграничны.
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