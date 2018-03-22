7 смешных женских стендапов 

В интервью Glamour комедиантка Эмили МакВинтер рассказывала: «Однажды мне сказали, что я не могу выступить, потому что „место для женщины“ уже занято. В этом шоу участвовало семь-девять комиков, и они оставляли только одно место для женщины. Они даже не допускали мысль, что может быть две достойные кандидатки».
Почему-то жанр стэнд-ап комедии на протяжении долгих лет считался исконно мужским занятием, и только нескольким девушкам удалось пробиться на большую сцену. Не все из них стали известны широкой публике, и многие по-прежнему остаются в своей нише «для женщин». Исправить ситуацию мы можем вместе: всего лишь нужно смотреть их работы, смеяться, вдохновляться уверенностью — и не бояться шутить о том, что беспокоит тебя саму.
1. Christina P: Mother Inferior
Кристина не пытается подстроиться под мужскую аудиторию: рассказывает о том, как проходит беременность, как тяжело рожать, кормить ребенка и попутно ненавидеть своего мужа, который не проходит через все это. Она не обходит стороной и конфликты поколений и даже шутит над селебрити. Оторваться от экрана невозможно — яркая мимика и символичные жесты дополняют каждую ее шутку.
— Как называется вот этот жест, когда ты много раз себя фотографируешь? — *голос из зала* Селфи — Психическое расстройство, спасибо!
2. Ali Wong: Baby Cobra
Стэнд-ап комедиантки Эли записывался на седьмом месяце ее беременности. Разумеется, она шутит об этом, так же как и о сексе, возрасте, феминизме и двойных стандартах в отношении мужчин и женщин с детьми. Она не боится говорить на «опасные» темы вроде расизма и не обходит стороной нюансы офисно-туалетного этикета:
Мой муж наполовину филлипинец, наполовину японец. Я сама наполовину китаянка и наполовину вьетнамка. Вместе мы большую часть времени обсираем корейцев.
3. Tig Notaro, Boyish Girl Interrupted
Сухой минимализм этой девушки — глоток свежего воздуха после тараторящих мужчин-комиков. Тиг прославилась своим стэнд-апом, который рассказывала после того, как узнала что у нее рак молочной железы. Она не понимала, выживет ли — но смогла посмеяться на эту тему и развеселить зал. В новой программе она рассказывает о том, как вышла на ремиссию, о смерти своей матери и о простых обыденных вещах, с которыми может столкнуться любая современная девушка.
4. Iliza Shlesinger: Confirmed Kills
Элайза дефилирует по сцене, рассказывая фееричные истории прогулок с подругами по барам, знакомств с мужчинами и вспоминая неловкие ситуации с коллегами. Она не обходит стороной и страх женщин перед уличными насильниками, и попытками уверенным тоном отпугнуть преступника. Много рассказывает о том, как девушки пытаются сопротивляться желанию накраситься поярче.
Когда мы собираемся куда-то, у нас есть список дел для достижения максимальной степени привлекательности. Есть наивысшая точка, венец красоты, которого женщины достигают, когда собираются. Если мужчины опаздывают, каждую минуту мы тратим на то, что сомневаемся в себе, портя свой макияж, и становимся все страшнее, пока идет время.
5. Jen Kirkman: I'm Gonna Die Alone (And I Feel Fine)
Спешиал начинается с ироничного «закулисного» эпизода, в котором Джен показывает отношение своей семьи и окружающих к ее мыслям и чувствам. Хоть Джен за 40, и она разведена, ей есть что сказать о сложных семейных отношениях, кэтколлинге и мужском феминизме. Ее истории настолько внезапны, что даже после просмотра всего спешиала, ты все еще сомневаешься, действительно ли ее итальянский гид был призраком.
Морщины значат, что фабрика внутри моего тела начинает закрываться. И сокращает всех второстепенных сотрудников!
6. Amy Schumer: The Leather Special
Эми Шумер — настоящий символ женской комедии. У нее непристойный юмор, откровения о сексе и отношениях — и никакого обсуждения современной политики. Эми не беспокоится о своем образе толстушки — ее обаяние покоряет тысячи мужчин.
У всех комиков есть такой концерт, в котором они одеты в кожу. А потом об этом жалеют. Мой черёд — «Кожаный концерт»! И я уже об этом жалею!
7. Katherine Ryan: In Trouble
Жестко, откровенно и самокритично: Катерина рассказывает о женской дружбе, первых свиданиях и о том, что одиночество не так страшно. Шутит как о Тейлор Свифт, так и о Лине Данэм, заигрывает с залом и втягивает в свой рассказ. Словом, определить куда шутка заведет практически невозможно.