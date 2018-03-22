7 смешных женских стендапов

В интервью Glamour комедиантка Эмили МакВинтер рассказывала: «Однажды мне сказали, что я не могу выступить, потому что „место для женщины“ уже занято. В этом шоу участвовало семь-девять комиков, и они оставляли только одно место для женщины. Они даже не допускали мысль, что может быть две достойные кандидатки».

Почему-то жанр стэнд-ап комедии на протяжении долгих лет считался исконно мужским занятием, и только нескольким девушкам удалось пробиться на большую сцену. Не все из них стали известны широкой публике, и многие по-прежнему остаются в своей нише «для женщин». Исправить ситуацию мы можем вместе: всего лишь нужно смотреть их работы, смеяться, вдохновляться уверенностью — и не бояться шутить о том, что беспокоит тебя саму. 1. Christina P: Mother Inferior

— Как называется вот этот жест, когда ты много раз себя фотографируешь? — *голос из зала* Селфи — Психическое расстройство, спасибо! 2. Ali Wong: Baby Cobra Кристина не пытается подстроиться под мужскую аудиторию: рассказывает о том, как проходит беременность, как тяжело рожать, кормить ребенка и попутно ненавидеть своего мужа, который не проходит через все это. Она не обходит стороной и конфликты поколений и даже шутит над селебрити. Оторваться от экрана невозможно — яркая мимика и символичные жесты дополняют каждую ее шутку.

Мой муж наполовину филлипинец, наполовину японец. Я сама наполовину китаянка и наполовину вьетнамка. Вместе мы большую часть времени обсираем корейцев. 3. Tig Notaro, Boyish Girl Interrupted Стэнд-ап комедиантки Эли записывался на седьмом месяце ее беременности. Разумеется, она шутит об этом, так же как и о сексе, возрасте, феминизме и двойных стандартах в отношении мужчин и женщин с детьми. Она не боится говорить на «опасные» темы вроде расизма и не обходит стороной нюансы офисно-туалетного этикета:

Сухой минимализм этой девушки — глоток свежего воздуха после тараторящих мужчин-комиков. Тиг прославилась своим стэнд-апом, который рассказывала после того, как узнала что у нее рак молочной железы. Она не понимала, выживет ли — но смогла посмеяться на эту тему и развеселить зал. В новой программе она рассказывает о том, как вышла на ремиссию, о смерти своей матери и о простых обыденных вещах, с которыми может столкнуться любая современная девушка. 4. Iliza Shlesinger: Confirmed Kills

Когда мы собираемся куда-то, у нас есть список дел для достижения максимальной степени привлекательности. Есть наивысшая точка, венец красоты, которого женщины достигают, когда собираются. Если мужчины опаздывают, каждую минуту мы тратим на то, что сомневаемся в себе, портя свой макияж, и становимся все страшнее, пока идет время. 5. Jen Kirkman: I'm Gonna Die Alone (And I Feel Fine) Элайза дефилирует по сцене, рассказывая фееричные истории прогулок с подругами по барам, знакомств с мужчинами и вспоминая неловкие ситуации с коллегами. Она не обходит стороной и страх женщин перед уличными насильниками, и попытками уверенным тоном отпугнуть преступника. Много рассказывает о том, как девушки пытаются сопротивляться желанию накраситься поярче.

Морщины значат, что фабрика внутри моего тела начинает закрываться. И сокращает всех второстепенных сотрудников! 6. Amy Schumer: The Leather Special Спешиал начинается с ироничного «закулисного» эпизода, в котором Джен показывает отношение своей семьи и окружающих к ее мыслям и чувствам. Хоть Джен за 40, и она разведена, ей есть что сказать о сложных семейных отношениях, кэтколлинге и мужском феминизме. Ее истории настолько внезапны, что даже после просмотра всего спешиала, ты все еще сомневаешься, действительно ли ее итальянский гид был призраком.

У всех комиков есть такой концерт, в котором они одеты в кожу. А потом об этом жалеют. Мой черёд — «Кожаный концерт»! И я уже об этом жалею! 7. Katherine Ryan: In Trouble Эми Шумер — настоящий символ женской комедии. У нее непристойный юмор, откровения о сексе и отношениях — и никакого обсуждения современной политики. Эми не беспокоится о своем образе толстушки — ее обаяние покоряет тысячи мужчин.