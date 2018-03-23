В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего

Известный блогер Николай Соболев сделал заявление. Якобы именно он станет новым ведущим скандально известного ток-шоу "Пусть говорят".

На официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте" блогер Николай Соболев объявил себя новым ведущим передачи "Пусть говорят" на Первом канале.

"Разглашать какую-либо информацию мне было нельзя очень долгое время. Сейчас момент настал. Все увидите сами, но одно можно сказать точно. С понедельника передача "Пусть говорят" выходит с новым ведущим. Им стану я! Надеюсь на вашу поддержку. Увидимся на "Первом", — написал Соболев. обращаясь к многочисленным подписчикам.

Отметим. что реакция фанатов оказалась неоднозначной. Одни порадовались переменам, другие расстроились, а кто-то и вовсе не поверил этому заявлению. "Я надеюсь это шутка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Ахахах, удачи Колян", "мне кажется это стеб", "ааааааааарууу", "Минус Коля", "Да не, не верю", "Ага верим Коля. Найс пиаришь передачу)", "Все ради хайпа! Все ради бабла!", "Колька, молодец! Давай дерзай!", "Надеюсь ты пошутил", — высказались пользователи Сети.

Публикация от Nikolay Sobolev (@sobolevv) 14 Мар 2018 в 5:38 PDT Интересно, что Соболев ответил тем, кто не поверил ему.

"Со мной шоу приобретет другие краски. Я много раз говорил, что посотрудничаю с ТВ только в случае, если они пойдут на взаимодействие в плане контента", — объяснил блогер.