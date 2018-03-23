В «Теории большого взрыва» появится новый персонаж

В культовом сериале "Теория большого взрыва" появится новый герой — Джорджи, старший брат Шелдона Купера, которого сыграет американский актер Джерри О’Коннелл.

Зрители знают его по сериалу "Скользящие", а также фильмам

"Пираньи 3D", "Крик 2" и "Очень страшное кино 5".

Финалом 11 сезона должна стать свадьба Шелдона и Эми, хотя сценарий эпизода еще не написан. Вероятно, среди гостей будет и брат жениха.