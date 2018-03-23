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В «Теории большого взрыва» появится новый персонаж
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В «Теории большого взрыва» появится новый персонаж 

Рамблер 19 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
В культовом сериале "Теория большого взрыва" появится новый герой — Джорджи, старший брат Шелдона Купера, которого сыграет американский актер Джерри О’Коннелл.
Зрители знают его по сериалу "Скользящие", а также фильмам
"Пираньи 3D", "Крик 2" и "Очень страшное кино 5".
Финалом 11 сезона должна стать свадьба Шелдона и Эми, хотя сценарий эпизода еще не написан. Вероятно, среди гостей будет и брат жениха.
Кроме того, в одном из эпизодов сериала зрители увидят Билла Гейтса, мультимиллиардера и основателя Microsoft.
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