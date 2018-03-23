Галустян и Ревва о КВН, Мартиросяне и новом шоу

В этот четверг в эфире «ОК на связи!» отвечали на вопросы пользователей известные комедийные актеры Александр Ревва Михаил Галустян . Из беседы мы узнали, как актеры познакомились, почему Михаил не снимается в клипах Артура Пирожкова и что ждет зрителей шоу «Смешной и еще смешнее».

Больше подробностей — в записи шоу. Повтор шоу можно посмотреть на телеканале «Москва-24» в субботу 24 марта в 22:30 и в воскресенье 25 марта в 18:30. Почему до сих пор не задрали друг друга

Ревва: Наверное, потому что мы очень разные. Мы не похожи, но у нас очень много общего. Мы не сговаривались, но так получилось, что он жену себе нашел в Краснодаре, а я себе жену нашел в Краснодаре. […] Мы даже не созванивались и не говорили друг другу: «Давай у меня дочка будет, и у тебя дочка? Такого не было».

Галустян: «Мы с Сашкой вообще кардинально не похожи друг на друга. […] У меня две дочки, и у него две дочки. Это четыре разных человека. […] У нас очень много общего. Саша красивый, и я… Прекрасно об этом знаю. О сильных качествах Галустяна

Ревва: Мне очень нравится, что он организован. Это один из самых организованных комиков планеты. Это для комика очень важно. Обычно комики такие шебутные, „ой, забыл!“, „ой, проспал!“ — это классическая история. Этот человек приходит всегда вовремя. Сказал — сделал, человек слова. Для меня это очень важный показатель, особенно если это мужчина. Это характеризует его как мужчину. Он любит жизнь, он любит людей, детей. И вообще он любит. Что хорошего в Александре Ревве

Галустян: Саша — очень творческий человек в отличие от меня, так скажем. Я не ассоциирую себя с творческой личностью. Он действительно очень творческий. Он поёт, танцует, пластичный, вышивает, фокусы показывает. Всё, что связано с творчеством, Саша умеет. Мне по жизни приходится приобретать все навыки, а он это уже умеет. Это не гены, он просто умеет развивать в себе все эти черты. Он решил, что будет уметь на гитаре, взял и начал учиться на гитаре. Еще что-то решил для себя познать — возьмет и познает. О знакомстве

Ревва: Мы познакомились на игре [КВН], это был, кажется, 98-й год.

Галустян: Мы с Сашей играли изначально в разных командах, друг против друга.

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Ревва: Моя команда заняла последнее место, а его команда заняла второе место. А победили только две команды, соответственно, он прошёл дальше. Впервые тогда страна увидела этого маленького человека, который поменял вообще концепцию КВНа тогда. И мы тогда как-то обменялись. У меня было две шутки, которые Миша запомнил из команды. И мы обменялись телефонами. О КВН

Галустян: КВН не лучше, просто другой. КВН — это самодеятельность. Означает, когда человек всё делает сам. Раньше больше молодёжи играло, а сейчас постарше играют. Правда закоренелых КВН-щиков мало сейчас, смена поколений происходит. О Гарике Мартиросяне : КВН не лучше, просто другой. КВН — это самодеятельность. Означает, когда человек всё делает сам. Раньше больше молодёжи играло, а сейчас постарше играют. Правда закоренелых КВН-щиков мало сейчас, смена поколений происходит.

Галустян: Гарик не хотел быть капитаном, объясню почему. Капитан должен больше слушать, получать версии и принимать решение, какая версия больше подходит к ответу. А поскольку Гарик сам по себе генератор идей, и у него шикарный мыслительный процесс в голове идет, он вынужден был совмещать в себе эти две функции — человека, который слушает и параллельно думает. Как дельфин умеет делить на два полушария свой мозг и двумя одновременно думать. Про шоу „Смешной и ещё смешнее“

Ревва: Билетов почти не осталось. Осталось чуть-чуть на балконе. 1 апреля — это воскресенье, будет теплый день. У нас с Мишей традиция собираться 1 апреля и показывать, что мы придумали.

Галустян: В прошлом концерте мы собрали лучшие номера, которые когда-либо показывали. Такую 2,5-часовую выборку. И показ этот был немного ностальгический. В этом же концерте мы написали абсолютно новые номера, которые никто никогда не видел. А если и видел, то только самые лучшие номера из последних показанных. Очень много юмористических направлений в концерте: стенд-ап, пародии, интерактив с залом, конкурсы, пантомима, клоунада, пародии на песни, шутки. Какие есть в юморе направления, все мы туда как пирог уложили.

Ревва: Любимые персонажи будут. Без Артура Пирожкова не обойдется. И без Жорика Вартанова не обойдется. И самое интересное, это уникальный случай, мы экспериментируем и совмещаем — я свои образы, Миша свои. И мы их стыкуем, знакомим, и возникает абсолютно новая волна юмора. Почему Михаил не снимается в клипах Пирожкова

Ревва: Все клипы сексуальные, красивые. На самом деле, готовится сюрприз. Мы будем в этом году снимать новую часть „Бабушки лёгкого поведения“, в которой будет как раз принимать участие наш Мишуня. Это будет совершенно новый образ, и это будет еще смешнее. О продюсировании

Галустян: Лично у меня это произошло вынуждено, поскольку, снимаясь в кино, не всегда хороших, я понял, что я как актер мало на что могу повлиять. Я просто инструмент в руках режиссера и всё. А если бы была собственная кинокомпания, где ты можешь решать, это совсем другое. Из серии „не нравятся мне кроссовки, пошью-ка я сам себе кроссовки“. Как „Пельмени“ пошутили: „Книгу буду писать, читать нечего“. Как правило, кино разные, а если у тебя какая-то идея, тебе говорят: „Миш, сиди, мы сами решим“. А на месте продюсера ты решаешь.

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Ревва: Как раз „Бабушка лёгкого поведения“ мой первый продюсерский опыт. Что такое продюсер? Это на самом деле дирижёр, человек, который соединяет инструменты, и получается какая-то мелодия, музыка. Он берет на себя ответственность. Я верил в этот фильм, верил в сценарий, два года верил, занял денег, всё вложил, рисковал, но я верил. Здесь очень важно, что ты можешь взять хорошего актера, но не очень хорошего режиссера.

Можешь взять хорошего актера, хорошего режиссера, но не очень хорошего оператора. Здесь нюансы очень важны. Кино — это большая ответственность, и какой-то маленький винтик может всё это испортить. У меня была цель создать некий бренд, франшизу. И сейчас и пишется вторая часть легко, и мы придумали нового героя.

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