Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада» 

На постере второго сезона одного из самых ожидаемых сериалов "Мир Дикого Запада" наблюдательные пользователи Reddit обнаружили скрытое послание.
Если внимательно присмотреться к горизонту, можно заметить шестнадцатеричный код. Разумеется, любопытные фанаты на этом не остановились и расшифровали надпись.
Оказалось, что это ссылка на тизер второго сезона сериала. В 16-секундном ролике голос за кадром сообщает:
Теперь ты в моей игре. И эта игра называется «Найди дверь».
Также показаны несколько кадров, изображающих вход в "Мир самураев". Премьера запланирована 22 апреля. Ждать осталось недолго.
HBO