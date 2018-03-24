Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»

На постере второго сезона одного из самых ожидаемых сериалов "Мир Дикого Запада" наблюдательные пользователи Reddit обнаружили скрытое послание.

Если внимательно присмотреться к горизонту, можно заметить шестнадцатеричный код. Разумеется, любопытные фанаты на этом не остановились и расшифровали надпись.

Оказалось, что это ссылка на тизер второго сезона сериала. В 16-секундном ролике голос за кадром сообщает:

Теперь ты в моей игре. И эта игра называется «Найди дверь».

Также показаны несколько кадров, изображающих вход в "Мир самураев". Премьера запланирована 22 апреля. Ждать осталось недолго.