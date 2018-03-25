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Назван лучший злодей киновселенной Marvel
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Назван лучший злодей киновселенной Marvel 

Рамблер 5 часов назад
Пользователи Reddit проголосовали за лучшего злодея киновселенной Marvel.
Большинство голосов было отдано за Килгрейва, причем в голосовании приняли участие два героя — из фильма и ТВ-шоу.
Голосование стартовало 13 дней назад. На портале Reddit пользователям предлагали выбрать одного из двух героев, пары составлялись в рандомном порядке, причем с самого начала соперниками выступали довольно интересные персонажи.
В результате первое место занял Киллгрейв из сериала "Джессика Джонс", второе — Стервятник из нового "Человека-Паука: Возвращение домой" и третье место поделили агент Уорд из сериала "Агенты Щ. И. Т" и Киллмонгер из "Черной пантеры".
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