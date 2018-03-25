Назван лучший злодей киновселенной Marvel

Пользователи Reddit проголосовали за лучшего злодея киновселенной Marvel.

Большинство голосов было отдано за Килгрейва, причем в голосовании приняли участие два героя — из фильма и ТВ-шоу.

Голосование стартовало 13 дней назад. На портале Reddit пользователям предлагали выбрать одного из двух героев, пары составлялись в рандомном порядке, причем с самого начала соперниками выступали довольно интересные персонажи.

В результате первое место занял Киллгрейв из сериала "Джессика Джонс", второе — Стервятник из нового "Человека-Паука: Возвращение домой" и третье место поделили агент Уорд из сериала "Агенты Щ. И. Т" и Киллмонгер из "Черной пантеры".