Марго Робби станет продюсером сериала по Шекспиру

Актриса выступит в роли продюсера 10-серийного сериала по произведениям Уильяма Шекспира

Об этом заявили представители студии LuckyChap Entertainment, основателем которой является Марго Робби . В работе над проектом также примут участие студии Broadcasting Company, Hoodlum и ABC Studios. В основу сериала будут положены несколько произведений Уильяма Шекспира. Команда режиссеров и сценаристов будет состоять из женщин, задача которых заключается в том, чтобы показать именно женский взгляд на произведения всемирно известного английского классика.

Кстати, Марго Робби основала свою студию LuckyChap Entertainment в 2014 году специально для того, чтобы продвигать работы женщин-кинематографистов.