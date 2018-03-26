Ещё
Марго Робби станет продюсером сериала по Шекспиру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марго Робби станет продюсером сериала по Шекспиру 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Фокус"
Актриса выступит в роли продюсера 10-серийного сериала по произведениям Уильяма Шекспира.
Об этом заявили представители студии LuckyChap Entertainment, основателем которой является Марго Робби. В работе над проектом также примут участие студии Broadcasting Company, Hoodlum и ABC Studios. В основу сериала будут положены несколько произведений Уильяма Шекспира. Команда режиссеров и сценаристов будет состоять из женщин, задача которых заключается в том, чтобы показать именно женский взгляд на произведения всемирно известного английского классика.
Кстати, Марго Робби основала свою студию LuckyChap Entertainment в 2014 году специально для того, чтобы продвигать работы женщин-кинематографистов.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией
Какой сериал самый дорогой в истории11
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Особенности застольного этикета разных стран
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение