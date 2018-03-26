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Ной Хоули придумал сюжет четвертого сезона «Фарго»
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Ной Хоули придумал сюжет четвертого сезона «Фарго» 

Рамблер 1 час назад
Ной Хоули рассказал, что уже знает, о чем будет четвертый сезон сериала "Фарго".
Действие следующего сезона черной трагикомедии будет происходить в прошлом, однако это будет новый временной период, не использованный в предыдущих частях.
Автор сериала объяснил, что пока не может занаться историей вплотную, но пообещал еще большее погружение в мифологию Среднего Запада. Возможно, в четвертом сезоне мы увидим вестерн в интерпретации Хоули.
Также Хоули заверил, что продолжит сотрудничество с каналом FX и заметил, что по-прежнему занимается экранизацией произведения Курта Воннегута "Колыбель для кошки".
Ранее фанаты шоу высказывали опасения насчет продления сериала из-за чрезмерной занятости Ноя Хоули на других проектах — втором сезоне сериала "Легион", фильме про доктора Дума и космодраме "Бледно-голубая точка" с Натали Портман.
Приблизительная дата выхода нового сезона — 2019 год.
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