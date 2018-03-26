Ной Хоули придумал сюжет четвертого сезона «Фарго»

Ной Хоули рассказал, что уже знает, о чем будет четвертый сезон сериала "Фарго".

Действие следующего сезона черной трагикомедии будет происходить в прошлом, однако это будет новый временной период, не использованный в предыдущих частях.

Автор сериала объяснил, что пока не может занаться историей вплотную, но пообещал еще большее погружение в мифологию Среднего Запада. Возможно, в четвертом сезоне мы увидим вестерн в интерпретации Хоули.

Также Хоули заверил, что продолжит сотрудничество с каналом FX и заметил, что по-прежнему занимается экранизацией произведения Курта Воннегута "Колыбель для кошки".

Ранее фанаты шоу высказывали опасения насчет продления сериала из-за чрезмерной занятости Ноя Хоули на других проектах — втором сезоне сериала "Легион", фильме про доктора Дума и космодраме "Бледно-голубая точка" с Натали Портман

Приблизительная дата выхода нового сезона — 2019 год.