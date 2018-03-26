Бузова запускает собственное шоу на ТВ

Имя Ольги Бузовой в нашей стране уже, кажется, стало нарицательным. Участница известного телепроекта, телеведущая, певица, дизайнер. Как же много ипостасей у этой девушки! Недавно Ольга запустила собственный проект на YouTube, но и этого ей показалось мало.

Ликуйте поклонники, негодуйте недоброжелатели: Бузова получила еще и собственное шоу на ТВ.

Проект, который будет называться "Бузова TV", и по словам создателей, рассчитан на аудиторию от 14 до 44 лет, стартует уже в воскресенье на канале ТНТ4.

Поклонников девушки ожидает множество нарезок с ее участием: клипы, Comedy Club и Comedy Battle с участием Ольги, а также сериал «Бедные люди», в котором она снималась.

Директор телеканала ТНТ4 считает, что Бузова сейчас очень востребована и ее участие в проекте может отлично сказаться на рейтингах. Так же в пресс-службе отмечают, что это первый случай, когда одному человеку целиком посвящают отдельный канал.

Сама Ольга в восторге от предстоящей премьеры и заявляет, что у нее просто нет слов, но ей приятно, что ее "творчества хватает на целый канал".