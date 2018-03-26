«Криптон»: политическая драма или супергероика

Два пути, которыми могут пойти создатели сериала.

Пилотный эпизод «Криптона» оставляет двоякие впечатления. С одной стороны, события сериала разворачиваются на родине Супермена, за несколько веков до его рождения — там антиутопия, соперничество Домов, евгеника и прочие интересные для серьёзного фантастического сериала явления. К тому же, криптонцы никакими суперсилами не обладают — это, по сути, обыкновенные люди.

Трейлер показывает главного героя жутко пафосным, но на самом деле он — оторва, который любит подраться в баре. Экшена в пилотном эпизоде, впрочем, практически нет Но с другой стороны, к Криптону летит Брейниак, а главного героя направляет Адам Стрэйндж, переместившийся сюда из будущего, чтобы спасти Супермена.

Авторы «Криптона», включая Дэвида С. Гойера, писавшего сценарии для множества фильмов и сериалов по комиксам, будто пытаются усидеть на двух стульях. Но я сомневаюсь, что можно совместить серьёзную политическую драму и комиксы про Супермена — со временем сериал так или иначе завалится в одну из сторон.

Шоу занимается телеканал SyFy, в арсенале которого есть успешный и умный фантастический сериал «Экспансия». И первое время кажется, что «Криптон» в этом плане ничуть не хуже.

Есть город Кандор, население которого со временем пришло к чему-то вроде корпоратократии — общество основано на гильдиях (военная, научная, законодательная и так далее), и от принадлежности к той или иной гильдии зависят права и обязанности граждан.

Деторождение ушло в прошлое, новых людей теперь выращивают — причём заранее понятно, кем вырастет ребёнок и в какую гильдию попадёт. Родовые Дома здесь превыше всего: если твой Дом подвергнут остракизму, то будешь ты вечно прозябать в трущобах и обслуживать высшее общество. Это в лучшем случае, конечно. Его преосвященство Голос Рао, которому поклоняются как богу

Сериал начинается с падения Дома семьи Эл. Деда главного героя, Вал-Эла (который, в свою очередь, будет дедом Супермена), прилюдно казнят, а с его детей срывают нашивки с символом Дома — «S».

Общество Кандора давно не интересует исследование космоса, а вера в жизнь за пределами Криптона под запретом. Этими запрещёнными исследованиями занимался Вал-Эл в своей Крепости Уединения, ими же, судя по всему, будет заниматься и Сег-Эл, главный герой сериала. И конечно же ему нужно будет вернуть родовому Дому статус в обществе.

Всё это — идеальный плацдарм для политической драмы, полной интриг, противоборства Домов и целых гильдий. Предпосылки есть — судя по пилотному эпизоду, авторы сериала уделяют большое внимание социальному устройству Кандора. Лучший друг Сега — безродный, любовница — из дома Зод, который правит военной гильдией, а будущая жена — дочь человека, который казнил Вал-Эла. Словом, Сег в серьёзной передряге изначально. Выглядит сериал отлично, не как супергеройские шоу The CW

Порой даже забываешь, что смотришь сериал, основанный на комиксах о Супермене, а не серьёзную фантастику в духе «Дюны». Тем интереснее, что финал известен заранее — несмотря на старания дома Элов, Криптон взорвётся и почти всё его население погибнет. В комиксах причины катаклизма несколько раз переписывались, но, судя по всему, авторы сериала пойдут по самому пессимистичному пути — криптонцы во всём виноваты сами.

Похоже, большое значение сыграет и террористическая организация «Чёрный ноль», которая во многом ответственна за разрушение ядра планеты. Политические дрязги, гражданская война, борьба с режимом власти — вот что хочется видеть в «Криптоне».

Зал зарождения — место, где выращиваются дети. Рядом с Сегом его будущая жена, связь с которой навязало правительство. На Криптоне уже давно не выбирают, с кем жить и умереть

Впрочем, более вероятным кажется второй путь — политика отойдёт на второй план, а на первый выйдут суперзлодеи и спасение Супермена. На это недвусмысленно намекает Адам Стрэйндж, супергерой из нашего времени, которого каким-то образом забросило на Криптон. Он сообщает Сету, что судьба его внука — Супермена — под угрозой, а к планете приближается некое вселенское зло. Стрэйндж даже отдаёт Сету плащ Человека из Стали — тот постепенно исчезает, и когда процесс завершится, ничего сделать уже будет нельзя.

Таким образом, авторы показывают, что, несмотря на время и место, в центре сериала всё равно история Супермена. По тому же принципу написан «Готэм», в котором Бэтмена ещё нет, зато есть его заклятые враги. Но там это уместно: всё-таки преступники Готэма гораздо интереснее, чем Тёмный рыцарь: Загадочник, Джокер, Пингвин, Ядовитый плющ — эти злодеи тащат на себе весь сериал.

Получится ли такой эффект у авторов «Криптона»? Скорее нет. В сериале должен появиться Думсдей (как известно, созданный на Криптоне), а Адаму Стрейнджу, судя по всему, будет помогать Орлица. В общем, супергерои из настоящего перемещаются в прошлое, на Криптон, чтобы спасти Супермена, который ещё не родился. Всё-таки это не парад сумасшедших харизматичных маньяков. Корабль Брейниака, коллекционера миров

Вся надежда на Брейниака — то самое зло, что летит к Криптону. Во-первых, он очень круто выглядит. Во-вторых, Брейниак — это в первую очередь суперкомпьютер, который, как коллектив Борг из Star Trek, просто стремится к прекрасному и потому ворует себе в коллекцию целые города.

По лору комиксов DC Кандор как раз должен оказаться в его коллекции. И как знать, может быть нас ждёт неожиданный твист а-ля на самом деле город уже у Брейниака, просто его жители об этом не знают.

Остаётся только надеяться, что авторам «Криптона» удастся усидеть на двух стульях: достойно показать жизнь обречённой планеты и при этом не скатиться в супергеройский фарс. Всё-таки первый путь выглядит гораздо интереснее, чем второй.