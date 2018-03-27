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Роль Стива в «Очень странных делах» изменится
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Роль Стива в «Очень странных делах» изменится 

Рамблер 9 часов назад
Самый популярный мальчик в классе, каким казался Стив Харингтон еще в первом сезоне, продолжит меняться. Об этом сообщил продюсер сериала «Очень странные дела» Шон Леви.
Сначала Стив производил впечатление типичного школьного лидера, красавчика, который нравился девочкам, задевал тех, кто слабее, и любил повеселиться. Но со временем он стал открываться с другой стороны. В следующем сезоне трансформация героя продолжиться, он станет более чутко относиться к другим людям. Это подтвердил и продюсер шоу.
История сериала будет развиваться в 1985 году, но дата выхода нового сезона пока не уточняется.
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