Роль Стива в «Очень странных делах» изменится

Самый популярный мальчик в классе, каким казался Стив Харингтон еще в первом сезоне, продолжит меняться. Об этом сообщил продюсер сериала «Очень странные дела» Шон Леви.

Сначала Стив производил впечатление типичного школьного лидера, красавчика, который нравился девочкам, задевал тех, кто слабее, и любил повеселиться. Но со временем он стал открываться с другой стороны. В следующем сезоне трансформация героя продолжиться, он станет более чутко относиться к другим людям. Это подтвердил и продюсер шоу.

История сериала будет развиваться в 1985 году, но дата выхода нового сезона пока не уточняется.