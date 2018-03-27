Шон Леви рассказал о новом сезоне «Очень странных дел» 

Во время лос-анджелесского фестиваля PaleyFest, продюсер «Очень странных дел» Шон Леви рассказал, что ждет поклонников сериала в третьем сезоне. Интересно, что никто из актеров еще не получил сценарий, поэтому в подробности сюжета их посвятили вместе со всеми остальными на фестивале.
По словам Шона, между Майком и Одиннадцать, а также Лукасом и Безумной Макс продолжат развиваться романтические отношения. Также Леви заявил, что на этот раз создатели сериала планируют уделить больше внимания Стиву Харрингтону.
Действие нового сезона будет происходить летом 1985 года, через год после событий второго. Вдохновением для продолжения станет фантастический фильм «Назад в будущее», который вышел в прокат в том же году.
Главные роли исполнят Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Волфхард, Милли Браун, Гейтен Матараццо, Калеб МакЛафлин, Ной Шнапп, Наталия Драйер, Чарли Хитон, Мэттью Модайн, Кара Буоно и другие. Известно, что в съемках третьего сезона также примет участие дочь Умы Турман и Итана Хоука — Майя Турман-Хоук.
Напомним, что премьера третьего сезона «Очень странных дел» состоится в конце 2018-го или начале 2019 года. В новый сезон войдут восемь или девять эпизодов.